Walsleben

Das Amt Temnitz ist bereit, ab Montag, 15. Juni, den Normalbetrieb in den sechs kommunalen Kitas wieder aufzunehmen. „Wir sind darauf eingestellt, dass das Land den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz wieder herstellt“, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse am Donnerstag.

Laut Kresse gibt es in den sechs kommunalen Kitas des Amtes insgesamt etwa 360 Plätze, die wegen der Corona-Pandamie derzeit nur zu 60 Prozent ausgelastet sind. Bei einer Sondersitzung des Kabinetts will das Land am Freitag, 12. Juni, die bisherige „Eindämmungsverordnung“ durch eine sogenannte Umgangsverordnung ersetzen. Damit wird ab Montag wieder ein normaler Betrieb in den Kitas möglich. Das war auch am Montag bei einer Demonstration von Eltern in Neuruppin gefordert worden.

Anzeige

Gewerbesteuern: bisher keine Anträge auf Stundung

Damit werden sich wohl auch nicht die Befürchtungen des Amtsdirektors bestätigen. Kresse hatte mit Einnahmeverlusten bei den Kitas von etwa 60.000 Euro gerechnet, wenn die Einschränkungen für den Kita-Betrieb bis zum Jahresende angedauert hätten.

Weitere MAZ+ Artikel

Noch offen ist, ob und wie sich die Corona-Krise bei den Gewerbesteuern im Amt Temnitz auswirken wird. Bisher gebe es aber keine Anträge auf Stundung, sagte Kresse am Donnerstag.

Von Andreas Vogel