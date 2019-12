Arbeitsamt sorgt für neuen Job

Walsleben

Nach 25 Jahren als Handelsvertreter im Außendienst, bei dem Ulf Blodow immer wieder durch die ganze DDR gefahren ist und bei den Landwirtschaftsbetrieben (LPG) Technik und Mineralstoffe verkauft hat, ging es einfach nicht mehr. Blodow, eigentlich gelernter Agrotechniker und inzwischen 58 Jahre, brauchte einen neuen Job.

Enno Rosenthal ist froh, dass Blodow diesen durch die Hilfe der Neuruppiner Arbeitsagentur bei der Ruppiner Landschaftsgestaltung und Verwaltungsgesellschaft in Walsleben gefunden hat. Das Unternehmen ist die 100-prozentige Tochter einer Forstbetriebsgemeinschaft, die aus 348 Waldbesitzern besteht und die sich schon seit 1992 um die Pflege von Wiesen, Wäldern und Naturschutzgebieten kümmert – nicht allein im Ruppiner Land, sondern auch in Berlin.

Eine gute Mischung aus Land- und Forstwirten

„Ich arbeite fast ausschließlich in Natur- und Landschaftsschutzgebieten“, sagt Blodow. Die Arbeit macht ihm durchaus Spaß. Mal repariert er in der Natur Handläufe, mal baut er einen Unterschlupf für Kreuzottern. „Man sieht Tiere, die man sonst in der Natur kaum noch sieht.“ Eine Gottesanbeterin etwa, Heupferde, Neuntöter oder Grün- und Schwarzspecht.

„Wir haben eine gute Mischung aus Land- und Forstwirten bei uns. Das ist unsere Nische“, sagt Rosenthal, der Geschäftsführer der Ruppiner Landschaftsgestaltung ist, die schon seit Jahren im Auftrag des Berliner Senats einige der dortigen Naturschutzgebiete in Schuss hält. Insgesamt 21 Mitarbeiter sind es derzeit.

Hilfe vom Arbeitsamt

Ein Teil der Leute arbeitet meist im Ruppiner Land, der andere Teil fährt jeden Morgen zur Arbeit nach Berlin. Das sind lange Arbeitstage, schon wegen der Baustellen auf der Autobahn und den ständigen Reparaturen an den Bahngleisen. „Das macht uns als Unternehmen zu schaffen“, sagt Rosenthal.

Voller Lob ist der gelernte Förster indes über Berlind Stümer. Die Arbeitsvermittlerin aus Kyritz kümmert sich vor allem darum, dass Firmen auch Menschen, die unter einer Behinderung oder einer Krankheit wie Diabetes leiden, eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben und ihr Arbeitsplatz so ausgestattet ist, dass sowohl der Arbeitgeber als auch neue Angestellte möglichst keine Probleme damit hat.

Ein Zuschuss, um Defizite ausgleichen zu können

„Wir reden mit dem Arbeitgeber erst über die Art und den Grad der Einschränkung, wenn der Betroffene damit einverstanden ist“, betont Stümer. Dann könnten die Firmen jedoch auf verschiedenste Weise gefördert werden, angefangen von einer bis zu dreimonatigen Probebeschäftigung, bei der das Arbeitsamt 100 Prozent der Gesamtkosten übernimmt, bis zu einem mehrjährigem Eingliederungszuschuss, um fachliche und gesundheitliche Defizite ausgleichen zu können.

Trotz dieser Fördermöglichkeiten wisse längst nicht jeder Betriebschef darüber Bescheid, bedauert Stümer. Vielmehr halte sich das Gerücht, dass Menschen mit Einschränkungen, wenn sie denn erst einmal eingestellt sind, nicht gekündigt werden könne. Doch das sei ein Trugschluss, sagt Stümer. Zwar müsse bei einer Kündigung von Menschen mit Einschränkungen das Integrationsamt in Potsdam zustimmen, aber wenn jemand in die Kasse gegriffen oder nicht gearbeitet habe, werde der Kündigung auch zugestimmt, so Stümer.

„Die Beratung durch die Behörde war super“, sagt Enno Rosenthal, der zwei weitere Menschen mit Einschränkungen einstellen will. Auch Berlind Stümer ist zufrieden. „Es ist ein schöner Erfolg, wenn sowohl der neue Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber glücklich sind.“

Eine Chance zur Fachkräftesicherung Immer mehr Betriebe scheinen erkannt zu haben, dass Schwerbehinderte aufgrund ihrer guten Qualifikation und ihres meist hohen Engagements dazu beitragen können, den Fachkräftebedarf zu decken. So waren im September im Bereich der Neuruppiner Arbeitsagentur noch genau 1018 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet. Das waren laut Arbeitsamt 7,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 70 Prozent der arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten in der Region haben eine betriebliche oder schulische Berufsausbildung absolviert. Schwerbehinderung resultiert oft aus einer im Laufe des Lebens erworbenen Krankheit. Die Betroffenen sind daher häufig älter und verfügen über eine langjährige berufliche Erfahrung – und benötigen oft keine lange Einarbeitungszeit. Die Neuruppiner Arbeitsagentur beteiligt sich an der Woche der Menschen mit Behinderung, die bis 6. Dezember geht. av

Von Andreas Vogel