In Ostprignitz-Ruppin soll es mehr Corona-Schnelltests geben. Der DRK-Kreisverband in Neuruppin hat deshalb eine Kooperation mit der Sparkasse geschlossen. Zudem gibt es weitere Hilfe von der Bundeswehr. Ostprignitz-Ruppin zählt weiterhin zu den Regionen mit den höchsten Inzidenzwerten in ganz Deutschland.