Das Impftempo in Ostprignitz-Ruppin erhöht sich deutlich, viele Erstimpfungen

Neuruppin

Weil die zusätzlichen Impfangebote des Kreises derzeit die Nachfrage immer noch nicht decken können, sollen die Angebote ausgebaut werden. So kündigte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Donnerstag eine neue Tour des Impfbusses an, die in der nächsten Woche starten soll.

Demnach soll der Impfbus dann auch kleinere Orte ansteuern. Die genauen Details dafür werden derzeit noch geplant. Klar ist aber, dass ein stundenlanges Warten bei Kälte und Regen vermieden werden soll.

Kreis OPR will Schlangen vor dem Impfbus vermeiden

Deshalb sollen die Touren des Impfbusses im Vorfeld angekündigt werden, damit sich Interessenten für das Impfen anmelden und dabei auch sagen können, ob es um eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung geht. Auf diese Weise soll sowohl der Impfbus ausgelastet als auch Warteschlangen vermieden werden.

Als der neue Impfbus am Dienstag in Neustadt (Dosse) Station machte, hatte es lange Schlangen gegeben. „Wir müssen bei den Terminen nachsteuern“, so Reinhardt. In Neustadt waren am Dienstag 130 Impfungen gegen Coronaviren verabreicht worden.

Mehr als 3500 Impfungen in einer Woche bei Zusatzterminen in OPR

Die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen in Ostprignitz-Ruppin ist seit der Ausweitung der 2G-Regel in Brandenburg deutlich gestiegen. Wurden in der ersten Novemberwoche noch 400 Menschen bei den Angeboten des Kreises geimpft, waren es in der zweiten Novemberwoche bereits knapp 1000 Menschen und in der dritten Novemberwoche 3568 Impfungen.

Damit wurden allein bei diesen Angeboten 1245 Erstimpfungen, 350 Zweitimpfungen und 4426 Auffrischungsimpfungen verabreicht – zusätzlich zu den Impfungen bei den Hausärzten. Wie viele Menschen sich dort seit Monatsbeginn den schützenden Piks abgeholt haben, das ist unklar. Die Ärzte rechnen ihre Arbeit stets quartalsweise ab.

Impfen mit Termin in den Ruppiner Kliniken

Um die starke Impf-Nachfrage bedienen zu können, wird ab Freitag, 26. November, auch im B-Haus der Ruppiner Kliniken geimpft – allerdings nur mit Termin. Alle Termine für Freitag und Sonnabend sind bereits vergeben, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen. Anmeldungen für einen Impftermin in der nächsten Tagen sind aber montags bis donnerstags unter der Nummer 03391/3 91 16 66 möglich. Um große Ansammlungen zu vermeiden, sollten die Interessenten jedoch nicht mehr als zehn Minuten vor ihrem Termin erscheinen, so der Landrat.

Indes spitzt sich die Lage im Neuruppiner Krankenhaus angesichts der steigenden Corona-Zahlen zu. Klinikchef Gunnar Pietzner erklärte am Mittwoch gegenüber dem RBB-Info-Radio, dass derzeit 18 der 25 Intensivbetten belegt sind.

Für mehr Intensivbetten fehlt das Personal im Neuruppiner Krankenhaus

Zwar hatten die Ruppiner Kliniken die Zahl der Intensivbetten im vergangenen Jahr auf 35 erhöht, aber inzwischen reicht das Pflegepersonal nur noch, um Patienten in 25 Intensivbetten versorgen zu können.

Seit Monatsbeginn wurden im Neuruppiner Krankenhaus 30 Patienten behandelt, die sich mit Coronaviren infiziert hatten. Am Donnerstag lagen 15 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in den den Ruppiner Kliniken – zehn von ihnen auf einer Normalstation, fünf auf einer Intensivstation, zwei Menschen mussten zudem beatmet werden.

Großer Impftag am Sonnabend in Neuruppin

Wegen der großen Nachfrage bietet das DRK am Sonnabend, 27. November, von 10 bis 18 Uhr wieder am Haus B des Neuruppiner Oberstufenzentrums Impfungen ohne Voranmeldungen an. „Das geht dort wunderbar“, sagt DRK-Chef Ronny Sattelmair.

Deshalb wird beim OSZ seit Donnerstag auch von 15.30 bis 20.30 Uhr geimpft, ebenfalls ohne Anmeldung.

Lindower können sich indes beim Ordnungsamt (Telefon: 033933/8 96 39 oder 8 96 47) für eine Impfung in der Salus-Klinik melden. Dort wird am 3., 10. und 17. Dezember geimpft, sagt Manuela Schäfer. Da schon fast alle Termine vergeben sind, wird vermutlich im Januar weiter in der Salus-Klinik geimpft.

Von Andreas Vogel