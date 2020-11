Das Interesse an Biotonnen in Ostprignitz-Ruppin wächst

Neuruppin

Die Zahl der in Ostprignitz-Ruppin genutzten Biotonnen ist zwar in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, von knapp 1500 auf gut 4100, gleichwohl ist die Abfallbehörde des Landkreises in Neuruppin noch nicht zufrieden. Der Grund: Laut Landesvorgabe sollen pro Einwohner und Jahr 30 Kilo Biomüll in den Tonnen mit dem braunen Deckel und Filter entsorgt werden.

Davon ist der Landkreis noch weit entfernt. Im vergangenen Jahr habe man bei knapp zwölf Kilo je Einwohner und Haushalt gelegen, sagt Myga Chrzanowski, Sachgebietsleiterin Abfallwirtschaft in der Kreisverwaltung in Neuruppin. Für dieses Jahr rechnet Chrzanowski zwar mit einem Anstieg auf etwa 13 Kilo Biomüll je Einwohner und Haushalt. Doch das reicht aus Sicht der Abfall-Expertin noch lange nicht. Schließlich sei jeder verpflichtet, Bioabfall getrennt zu sammeln und zu entsorgen – schon allein um die Menge des sogenannten Restabfalls zu entlasten.

Restabfall wird verbrannt

Theoretisch ist das ganz einfach. Denn als Biomüll gelten nicht allein Essensreste, sondern auch Gartenabfälle wie Blumen, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub und Fallobst, Sägemehl und Holzkohle. „Der ökologische Gedanke zählt“, sagt Chrzanowski. Denn der Restabfall wird verbrannt.

Die Kreisverwaltung wirbt deshalb regelmäßig in den Einkaufszentren in Kyritz, Neuruppin und Wittstock für die Biotonne. Interessant sei diese für viele Haushalte, weil für die Biotonne weder ein Grundbetrag noch eine Tonnengebühr fällig ist, so die Fachfrau. Vielmehr werden lediglich die Gebühren für die tatsächlichen Leerungen in Rechnung gestellt. Derzeit sind das 3,20 Euro für die 120-Liter-Tonne und 1,60 Euro für den 60-Liter-Behälter.

Jeder zahlt für die Biotonne

Diese Preise decken zwar längst nicht die Kosten für die Biotonnen, die mit einer Gummilippe und einem speziellen Filter gegen üble Gerüche ausgestattet sind. Doch die Biobehälter werden quer-subventioniert und durch die Abfallgebühren aller Bürger bezahlt – egal, ob diese eine Biotonne haben oder nicht.

Auch dieser Punkt führt bei den Werbe-Aktionen häufig dazu, dass sich Haushalte für eine Biotonne entscheiden. Überhaupt ist die Abfallbehörde mit dem Ergebnis ihren Modellversuchen in Kyritz, Neuruppin und Wittstock zufrieden. Dabei erhalten ausgewählte Grundstückseigentümer zum Test für ein Jahr eine Biotonne. Fast 30 Prozent der Haushalte haben sich dann für den Biobehälter entschieden, so Chrzanowski.

Große Nachfrage nach Laubsäcken der Stadtwerke Neuruppin

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Modellversuche in den drei Regionen für dieses Jahr verschoben.

Zufrieden sind auch Neuruppins Stadtwerke. Sie bieten seit drei Jahren ihren Kunden im Herbst pro Haushalt zehn 120-Liter-Papiersäcke zum kostenlosen Entsorgen von Laubblättern und Tannennadeln an. Weil im vergangenen Jahr die 12.000 Säcke nicht reichten, haben die Stadtwerke diesmal 15.000 Säcke bestellt, sagt Prokurist Artur Dzasokhov.

Trotz der großen Nachfrage werden die Stadtwerke nicht noch mehr Laubsäcke anbieten. Das hat einen einfachen Grund. Die Stadtwerke durften nur eine kleine Kompostieranlage bauen, die im Bereich der Kläranlage steht. Und die ist ausgelastet. „Mehr können wir nicht verarbeiten“, so Dzasokhov.

Einige Laubsäcke, die die Neuruppiner Stadtwerke austeilen. Quelle: Andreas Vogel

