Neuruppin

Das ist selten: In Zeiten fast überall steigender Preise sinken für Eltern die Kosten für das Essen in einer städtischen Kita. Noch bis 27. August sind je Mahlzeit 1,89 Euro zu berappen, ab Montag, 30. August, sind es lediglich noch 1,43 je Mahlzeit in einer städtischen Kita.

Der Grund: Auf Druck von Eltern und Stadtverordneten hatte die Fontanestadt die Essensversorgung in ihren Kitas neu ausgeschrieben – und dabei zum ersten Mal auch eine Vollversorgung mit Frühstück, Mittag und Vesper gefordert.

Drei Bewerber bei europaweiter Ausschreibung

Drei Bewerber gab es für die europaweite Ausschreibung, sagte am Freitag Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler. Den Zuschlag erhielt die Firma Trend-Service aus Perleberg, die derzeit bereits täglich 1900 Kita-Essen liefert, darunter auch in Einrichtungen nach Nauen und Wittstock.

Das seit 1994 bestehende Unternehmen, das aktuell 70 Mitarbeiter zählt und in Perleberg ebenfalls ein 4-Sterne-Hotel betreibt, hat vor zwei Jahren am Rande der Rolandstadt eine Produktionshalle errichtet, um täglich frisches Essen anbieten zu können, sagte Geschäftsführer Steve Hausmann. Er war am Freitag mit Prokuristin Kristin Lampe nach Neuruppin gekommen, um das Unternehmen vorzustellen.

Das Essen wiederholt sich erst nach drei Monaten

Demnach kann täglich aus drei sogenannten Menü-Linien gewählt werden. Es gibt einen Speiseplan für drei Monate. „Damit wiederholt sich das Essen erst nach zwölf Wochen“, sagte Hausmann.

Zudem werden die Gerichte frisch zubereitet. „Mit dem Kochen wird begonnen, wenn um 8 Uhr die Bestell-Listen aus den Einrichtungen vorliegen“, so der Geschäftsführer. Zugute komme dem Unternehmen, dass sich in unmittelbarer Nähe nicht allein ein Rinderschlachthof befindet, sondern auch ein Fachgroßhandel für Wurstspezialitäten sowie eine Bäckerei. „Das Fleisch wird nachts frisch geliefert und morgens die Backwaren“, so Hausmann.

Zwei Autos für Neuruppin

Auch Essen für Kinder mit Allergien sind demnach kein Problem. Wichtig ist, dass der Essenanbieter davon weiß. Diese Essen werden separat eingepackt. „Wir dürfen aus hygienischen Gründen nur nicht für kranke Kinder kochen“, sagte Prokuristin Lampe.

Die knapp 800 Kita-Essen für Neuruppin sollen täglich mit zwei Autos geliefert und auf die städtischen Kitas verteilt werden. Am Nachmittag wird dann ein Fahrer die Ausstattung wieder einsammeln.

Der Vertrag gilt vorerst für vier Jahre

Müssen Eltern ein Essen abbestellen, weil beispielsweise das Kind krank geworden ist, sollte das bis morgens 8 Uhr passieren – entweder über das Online-System, bei dem die Essen auch bestellt wurden (per PC, Laptop oder Handy) oder per Mail (info@trend-essen.de) oder per Telefon (03876/30 12 12). Die nicht in Anspruch genommenen Essen werden dann im nächsten Monat verrechnet.

Mit dem Jobcenter hat Trend-Service ebenfalls bereits Kontakt aufgenommen, weil einige Eltern auf Hilfe vom Staat angewiesen sind. Der Vertrag mit der Perleberger Firma ist vorerst auf vier Jahre befristet. Bisher versorgt das Neuruppiner Unternehmen Zuerbel und Lingk die neun städtischen Kitas mit Essen.

Von Andreas Vogel