Das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum feiert Geburtstag

Mit einem Online-Streifzug durch Geschichte und Gegenwart feiert das Kurt-Tucholsky-Museum in Rheinsberg seinen 30. Geburtstag. Eigentlich hatte sich Museumschef Peter Böthig (63) auf viele Besucher und Gratulanten gefreut – immerhin waren im vergangenen Jahr trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie  fast 10.000 Besucher in das kleine Museum im Rheinsberger Schloss geströmt, mit Abstand und Maske. Und nie mehr als zehn Besucher auf einmal.

Doch weil die Ausbreitung des Virus immer noch nicht unter Kontrolle und das Museum deshalb geschlossen ist, hat Böthig innerhalb von vier Wochen eine digitale Ausstellung zusammengestellt. Das ging deshalb so erstaunlich schnell, weil bereits etwa 6000 der mehr als 10.000 Museumsstücke digitalisiert sind. „Das ist ein richtiger Schatz“, sagt Böthig.

Der Schreibtisch aus dem schwedischen Exil

Zu den Exponaten gehören auch der Schreibtisch von Tucholsky aus dem schwedischen Exil, eine noch funktionsfähige Taschenlampe, eine ganz besondere Streichholzschachtel und etwa 40 Handschriften, des Journalisten und Schriftstellers, der vor allem mit dem 1912 veröffentlichtem Werk „Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte“ deutschlandweit bekannt wurde.

Geboren wurde die Kurt-Tucholsky-Gedenkstätte in Rheinsberg durch einen Beschluss des Zentralkomitees der SED im Sommer 1988. Demnach sollte im Rheinsberger Schloss, das seit 1953 ein Diabetiker-Sanatorium beherbergte, ein Tucholsky-Museum eingerichtet werden. Die Rheinsberger Stadtverordneten nahmen diesen Ball im Januar 1989 gern auf.

Der 100. Geburtstag von Tucholsky wurde in Berlin gefeiert

Die Abgeordneten wollten, dass das Museum zum 100. Geburtstag von Tucholsky am 9. Januar 1990 eröffnet. Immerhin gab es im Prinzenstädtchen bereits seit 1980 im damaligen Club der Gewerkschaften eine Tucholsky-Ausstellung mit etwa 300 Objekten, die mit Hilfe des Neuruppiner Heimatmuseums und einer Schenkung von Mary Gerold, Witwe und Erbin von Tucholsky aus Rottach-Egern am Tegernsee, erstellt worden war, darunter Buchumschläge, Fotos, Plakate und einige Erstausgaben.

Der erste Stempel der Kurt-Tucholsky-Gedenkstätte Rheinsberg. Quelle: Henry Mundt

Doch der 100. Geburtstag von Tucholsky wurde im Deutschen Theater in Berlin gefeiert. Denn erst im Juni 1990 zog das Sanatorium einen ersten Teil des Rheinsberger Schlosses frei, so dass dort umgebaut und saniert werden konnte. Erst im März 1991 war das ganze Schloss vom Sanatorium geräumt – sechs Wochen später, am 27. April, wurde die Tucholsky-Gedenkstätte in den Räumen der einstigen Sanatoriumsküche eröffnet. Mit einer Ausstellung des Potsdamer Malers Wolfgang Wegener (1933-2002).

Ein erboster Brief vom General

Der Zufall verhalf im Juni 1992 Rheinsberg zur ersten Tucholsky-Ausstellung im Schloss – und zugleich zu deutschlandweiten Schlagzeilen. Denn zu sehen war die Schau des Tucholsky-Forschers und Biografen Richard von Soldenhoff aus Rheinsbergs westfälischer Partnerstadt Ascheberg, die er bereits 1985 in Wien gezeigt hatte.

Für Wellen sorgte die Schau deshalb, weil sie sich kritisch mit Rechtsradikalismus und der Bundeswehr auseinander setzte und dabei natürlich nicht auf die von 1931 stammende Aussage von Tucholsky, „Soldaten sind Mörder“, verzichtete.

Rheinsbergs damaliger Bürgermeister Manfred Richter (SPD) erhielt einen erbosten Brief vom Oberkommandierenden der Bundeswehr Ost, Werner von Scheven, der forderte, das „SED-Machwerk“ auf dem „Müllhaufen der Geschichte“ zu entsorgen – der General wusste nicht, dass ein westdeutscher Landsmann Kurator der Ausstellung ist. Der Skandal war perfekt. Sogar der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ berichteten über die neue Tucholsky-Gedenkstätte in Rheinsberg.

Mehr als 1,2 Millionen Gäste bei Tucholsky in Rheinsberg

Der Germanist und Literaturwissenschaftler Peter Böthig, im thüringischen Altenburg geboren und in Berlin aufgewachsen, wurde im April 1993 Leiter der Gedenkstätte. Zuvor war entschieden worden, sie separat vom Rheinsberger Schloss zu führen, das noch umfassend saniert werden musste. Böthig entwickelte eine erste Dauerausstellung zu Leben und Werk von Tucholsky, die im Oktober 1993 eröffnet wurde.

„Das war eine Herausforderung“, erinnert sich Böthig. Er hatte zwar während seines Studiums einige Tucholsky-Texte gelesen, aber sich noch nicht wissenschaftlich mit ihm befasst. Gleichwohl reizte ihn die Aufgabe in Rheinsberg. „Es gab die Hülle und ich konnte gestalten.“

Auch diese Taschenlampe eines Berliner Erfinders hat eine kleine Geschichte mit Tucholsky. Quelle: Henry Mundt

Das hat Böthig in den vergangenen Jahren reichlich getan – und es hat großes Interesse gefunden: Mehr als 1,2 Millionen Besucher haben sich die Tucholsky-Orginale in Rheinsberg inzwischen angeschaut. Aus der Gedenkstätte ist seit 2003 ein Museum mit vier Ausstellungsflächen geworden, in denen mehr als 150 Ausstellungen gezeigt wurden.

Mehr als 400 Autorenlesungen

Darüber hinaus hat der Literaturwissenschaftler Böthig seitdem mehr als 400 Autoren zu Lesungen im Literaturmuseum begrüßen und das Projekt eines Stadtschreibers in dem Städtchen, das etwa 8000 Einwohner zählt, etablieren können.

Böthig hofft, dass der Online-Streifzug durch das Tucholsky-Museum Anklang findet. Immerhin sind mehr als 200 Objekte aus dem Rheinsberger Literaturmuseum schon in die Deutsche Digitale Bibliothek aufgenommen worden.

Der Online-Streifzug durch das Museum ist im Internet zu finden unter: https://ex.musdig.org/30JahreKTL

Der Literaturwissenschaftler Peter Böthig leitet seit 1993 das Kurt-Tucholsky-Museum in Rheinsberg. Quelle: Henry Mundt

Von Andreas Vogel