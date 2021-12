Das Projekt Schulkrankenschwester in OPR hängt allein von Neuruppin ab

Neuruppin

Die Neuruppiner Stadtverordneten haben es am Montag, 13. Dezember, in der Hand, ob das viel gelobte Projekt von Schulkrankenschwestern in Ostprignitz-Ruppin auch ohne Landeshilfe fortgesetzt werden kann.

In den Städten Cottbus und Beelitz (Potsdam-Mittelmark) sowie im Kreis Barnim können sich je zwei Gesundheitsfachkräfte – so heißen die Schulkrankenschwestern offiziell – auch nach dem Jahreswechsel um kleinere und größere Probleme und Unfälle von Kindern kümmern, damit diese möglichst keinen Unterricht verpassen.

Der Kreistag OPR wollte das Projekt nicht fortführen

Das dies in den meisten Fällen gelingt, hat eine Untersuchung ergeben, die im Sommer dem Landtag in Potsdam präsentiert wurde. Demnach kehren 87 Prozent der Schüler, die bei einer Gesundheitsfachkraft waren, danach zurück in den Unterricht, sagt Gudrun Braksch. Sie ist Projektleiterin beim Awo-Bezirksverband Potsdam, der das Modellvorhaben 2009 ins Leben gerufen hat. Gleichwohl will die rot-schwarz-grüne Landesregierung das Projekt nicht fortführen. Auch der Kreistag OPR hat es Anfang Dezember in Kyritz mit knapper Mehrheit abgelehnt, für das Land in die Bresche zu springen.

Projektleiterin Braksch setzt deshalb nun darauf, dass die Fontane­stadt zumindest für ein Jahr die Kosten von knapp 60 000 Euro übernimmt. Dann müssten Tabea Müller und Cindy Nitsche nicht die Zimmer in den Schulen räumen, in denen sie sich bisher um die Sorgen der Mädchen und Jungen gekümmert haben.

Ansprechpartner für Kinder an drei Neuruppiner Schulen

Müller ist seit 2017 zwei Tage pro Woche in der Karl-Liebknecht- sowie drei Tage pro Woche in der Wilhelm-Gentz-Schule Ansprechpartnerin, Nitsche ist seit Ende 2018 in der Woche täglich für mehrere Stunden in der Puschkinoberschule. Beide Frauen haben für die Arbeit als Gesundheitsfachkraft ihre unbefristeten Berufe aufgegeben: Müller, ausgebildete Krankenschwester, hat zuvor in einer Praxis der Sana-Kliniken gearbeitet, Nitsche bei einer Tochterfirma des Neuruppiner Krankenhauses in der Diabetes-Sprechstunde.

Schulkrankenschwester Tabea Müller betreut seit 2017 Kinder in der Neuruppiner Gentz- und Liebknecht-Schule Quelle: Andreas Vogel

„Wir werden täglich an der Schule gebraucht“, sagt Müller. Nicht allein wegen Sportunfällen, die immer mal passieren können. Vielmehr geht es auch um Kinder, die unter Diabetes oder Asthma leiden und die in Absprache mit den Eltern von den Schulkrankenschwestern versorgt werden. Oder es geht um Kopfschmerzen, eine Schürfwunde, einen abgefallenen Knopf oder das vergessene Frühstück einer Schülerin.

Krankenzimmer mit Liege, Medizinschrank und Kirschkernkissen

In den Krankenzimmern der drei Neuruppiner Schulen gibt es nicht nur jeweils eine Liege, einen Medizinschrank sowie eine Mikrowelle, mit der Kirschkernkissen aufgewärmt werden. Die Kissen helfen meist bei Bauchschmerzen und sind regelmäßig im Einsatz, so Müller.

Die zwei Neuruppiner Schulkrankenschwestern haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die Fontanestadt zumindest für ein Jahr die Finanzierung des Projektes übernimmt und damit den Beispielen aus Cottbus, Beelitz und dem Kreis Barnim folgt.

Noch ist das Krankenzimmer von Schulkrankenschwester Cindy Nitsche in der Neuruppiner Puschkinoberschule geöffnet. Quelle: Andreas Vogel

Immerhin gibt es dazu einen gemeinsamen Antrag von BVB-Freie Wähler und der Linksfraktion. Zwar war dieser Vorstoß Ende November vom Hauptausschuss abgelehnt worden – allerdings gab es da noch die Aussicht, dass der Landkreis einspringt. Das hat der Kreistag knapp abgelehnt.

Neuruppin hat mehr Geld zur Verfügung

Jedoch hat der Kreistag auch beschlossen, dass die Umlage, die Ämter, Städte und Gemeinden jedes Jahr an den Landkreis abtreten müssen, für 2022 um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent gesenkt wird. Ein Prozent Kreisumlage macht für Neuruppin etwa 500 000 Euro aus. Damit habe sich der finanzielle Spielraum für die Fontanestadt erhöht, sagt Paul Schmudlach (Linke).

Eine ähnliche Hängepartie für die beiden Schulkrankenschwestern gibt es in der Prignitz. Dort wollen die Perleberger Stadtverordneten am 16. Dezember entscheiden, ob die Rolandstadt für ein Jahr die Kosten für die Gesundheitsfachkräfte übernehmen wird.

Das Modellprojekt war 2017 in Brandenburg gestartet worden. Die Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung beginnt am Montag, 13. Dezember, um 18.30 Uhr im Stadtgarten. Der Potsdamer Landtag will den Haushalt für 2022 am 17. Dezember verabschieden, Geld für die Fortführung des Projekts der Schulkrankenschwestern ist in dem Etat aber nicht vorgesehen.

Von Andreas Vogel