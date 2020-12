Neuruppin

Grüne Weihnachten: In Neuruppin gab es an den Feiertagen auch in diesem Jahr keine weiße Winterpracht. Zwar kamen in Teilen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wie etwa in Lindow am zweiten Weihnachtsfeiertag tatsächlich ein paar Flocken vom Himmel. Davon ist aber nichts liegen geblieben.

Weiße Weihnachten sind nach Aussagen von Wetterexperten extrem selten. In Deutschland kommt es im Schnitt nur circa alle acht bis zehn Jahre zu einer satten Schneepracht rund um den Heiligen Abend.

Tiefdruckgebiet über der Ostsee bringt kühle Luft

Für alle Winterfreunde in der Region heißt es jetzt, nach vorne schauen und auf Frau Holle setzen. Vielleicht bekommen wir zum bevorstehenden Jahreswechsel ein paar mehre weiße Flocken zu Gesicht? Auch wenn die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, schätzt der Meteorologe Stefan Rubach die Chancen auf ein weißes Silvester in Ostprignitz-Ruppin als eher gering ein.

Schneeflöckchen, Weißröckchen: In Potsdam hat es am 26.12. leicht geschneit. Quelle: Varvara Smirnova

„Wir haben aktuell ein Tiefdruckgebiet über der Ostsee, das kühle, aber weitgehend trockene Luft zu uns nach Berlin und Brandenburg bringt“, sagt der Wetterexperte vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam. So könnte es in den kommenden Tagen vor allem in der Nacht mit den Temperaturen ordentlich runter gehen und örtlich auch zu Frost kommen.

Tagsüber ist es zu warm

„Hier und da könnte es in der Nacht dann auch mal schneien“, sagt Rubach. Liegen bleiben wird der Schnee aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Dafür sei es tagsüber einfach noch zu warm.

Mit Blick auf die Silvesternacht prognostiziert der Meteorologe keinen Niederschlag. „Aktuell würde ich die Nacht zum Jahreswechsel gering bewölkt und trocken bei -2 Grad in Ostprignitz-Ruppin vorhersagen.“

Kein Wintereinbruch in Sichtweite

Und auch für den Neujahrstag lässt das Wetterradar keinerlei Schneegestöber erkennen. „Nach Hochnebel sollte es am Freitag immer mal wieder zu Wolkenlücken kommen bei Temperaturen im Plusbereich von 1 und 2 Grad Celsius“, erläutert Rubach die Werte, die ihm aus der Wetterstation in Alt-Ruppin gemeldet werden.

Ähnlich soll es dann auch im neuen Jahr 2021 erstmal weitergehen. „Ein Wintereinbruch mit ergiebigem Schneefall ist für Neuruppin und Umgebung derzeit weit und breit nicht in Sicht“, sagt Rubach.

Von Jérôme Lombard