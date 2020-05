Neustart der Gastronomen: Das sagen die Neuruppiner

Neuruppin

Die wochenlange Pause ist vorbei: Ab Freitag, 15. Mai, können sich in ganz Brandenburg Gäste wieder in Cafés und Restaurants setzen. Auch in Neuruppin wagen viele Gastronomen den Neustart. Die MAZ hat sich in Neuruppin umgehört, wie Gastronomen und Passanten die Wiedereröffnung erleben.

Lucia Zambon freut sich, dass Cafés und Restaurants wieder öffnen. Quelle: Henry Mundt

Lucia Zambon, Neuruppin: „Ich finde es sehr gut. Ich war auch schon direkt Mittagessen, das war sehr schön. Ich habe das auch sehr vermisst. Jetzt kommt wieder ein Stück Alltag ins Leben.“

Wolf-Dieter Schmid ist erleichtert über die Wiedereröffnung der Restaurants. Quelle: Henry Mundt

Wolf-Dieter Schmid, Neuruppin: „Ich habe es so vermisst. Ich bin einsam zu Hause und freue mich jetzt, wenn ich Essen gehen kann. Es ist schön, etwas Abwechslung zu haben.“

Moritz Luy sieht den Neustart der Gastronomie mit gemischten Gefühlen. Quelle: Henry Mundt

Moritz Luy, Neuruppin: „Es ist zwiespältig. Es ist einerseits zu früh und die Ansteckungsgefahr höher, andererseits tut die Lockerung den Menschen aber gut.“

Ralf Mandler (l.) und Lars Schröter am ersten Tag der Wiedereröffnung im „Theo’s“ Quelle: Henry Mundt

Theos Steakhaus in Neuruppin: „Gott sei Dank“ ist wieder geöffnet, sagt Ralf Mandler (l.) von „Theos Steakhouse“ in Neuruppin. Dabei muss einiges beachtet werden. Abstandsregeln, Hygieneregeln: „Wir halten uns an die allgemeinen Empfehlungen der Dehoga“, so Co-Inhaber Lars Schröter.

Das Team des Tempelgartens freut sich am ersten Tag auf die Gäste. Quelle: Henry Mundt

Das Tempelgarten-Restaurant in Neuruppin: „Wir sind positiv eingestellt und freuen uns, nach so langer Zeit wieder zu öffnen“, sagt Inhaberin Claudia-Doreen Skaun. Zwar sei am ersten Tag noch nicht so viel los, doch zum Wochenende könnte es voller werden.

Auch im Rosengarten geht es weiter: Anna Pecoraro schenkt wieder Bier aus. Quelle: Henry Mundt

Das Restaurant Rosengarten: „Wir achten auch sehr auf die Regeln, schließlich wollen wir keine zweite Welle“, sagt Anna Pecoraro vom Restaurant Rosengarten. Die gebürtige Italienerin freut sich, dass die Lage in Deutschland entspannter sei in Italien und die Restaurants wieder öffnen.

Egidio Fiore in seinem Restaurant Piazza Italia Quelle: Henry Mundt

Die Piazza Italia an der Präsidentenstraße: „Dass wir wieder aufmachen dürfen, ist eine gute Sache“, sagt Egidio Fiore vom italienischen Restaurant „Piazza Italia“. Allerdings: „Es wird kein Riesenandrang, viele Leute haben noch Angst oder wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.“

Im Café Huth geht der Betrieb weiter – mit Maske und weniger Tischen Quelle: Henry Mundt

Das Café Huth in Neuruppin: „Es ist schön für uns und wir sind auch sehr bemüht, alle Maßnahmen einzuhalten“, sagt Ingrid Huth vom gleichnamigen Café in der Karl-Marx-Straße. Allerdings müssten sich noch viele Menschen an die neuen Regeln gewöhnen, sagt sie.

Von Johanna Apel