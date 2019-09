Den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt

Neuruppin

Der Märkische Sportverein (MSV) ist ihre zweite Familie. Kein Wunder. Spielt doch Selina Köhn seit ihren Kindertagen Fußball in dem Neuruppiner Verein. Zudem ist die 31-Jährige schon seit Langem Trainerin im Kinderbereich des MSV und kümmert sich um die Vier- bis Sechsjährigen.

„Ich wollte Sportlern wieder auf die Beine helfen“

Doch an erster Stelle steht ihr Beruf. Denn Selina Köhn, die ausgebildete Physiotherapeutin ist und ihren Beruf an der Medizinischen Bildungsakademie in Gildenhall erlernte, hat sich vor einem Jahr selbstständig gemacht – und beschäftigt in ihrer Praxis „Bewegungsexperten“ in der Alt Ruppiner Allee noch zwei Physio- und einen Ergotherapeuten sowie eine Logopädin und eine Sekretärin, die dafür sorgt, dass kein Termin untergeht.

Dass sie Physiotherapeutin werden wollte, das war Selina Köhn schon als Kind aus einem einfachen Grund klar: „Ich wollte Sportlern wieder auf die Beine helfen.“ Ihre Mutter, Diätassistentin, und der Vater, Taxifahrer, unterstützten sie. Doch Selbstständigkeit kam für sie damals nicht infrage. Selina Köhn arbeitete nach ihrer Ausbildung in Gildenhall zunächst in den Ruppiner Kliniken und dann in einer privaten Praxis. Doch als ihr Vater unverhofft starb, erinnerte sie sich, dass er immer gewollt hatte, dass seine Tochter selbstständig wird.

Das Personal soll noch aufgestockt werden

Die Neuruppinerin belegte einen sogenannten Existenzgründerkurs und sah sich nach geeigneten Räumen um. Dabei kam ihr der Zufall zu Hilfe. In der Alt Ruppiner Allee war ein Gebäude in der zweiten Reihe frei, das einst vom Zoll genutzt wurde – mit mehreren Räumen, die ideal für die Behandlung von Patienten sind. Jeder der sieben Therapieräume hat eine Größe von 18 bis 20 Quadratmetern. „Da kann man an allen vier Seiten am Patienten arbeiten und jeder fühlt sich wohl“, sagt Selina Köhn.

Sie schlug zu und begann mit Freunden zu renovieren, zu malern und Fußböden neu zu verlegen. Inzwischen ist klar, dass sie mit ihrem Team zum Jahresende auch noch die letzten vier Räume in dem Gebäude für die Praxis nutzen will – für Kurse und weil sie ihr Personal gern um zwei Personen aufstocken will. Ob nun Physio- oder Ergotherapeuten oder Logopäde – das ist egal. Hauptsache, er passt ins Team. Zu diesem gehört seit Kurzem auch Therapiehund Ella, ein australischer Schäferhund, elf Monate alt, der sich noch in der Ausbildung befindet.

Trotz ihrer Arbeit bleibt Selina Köhn ihrem Hobby treu und trainiert zweimal die Woche die jüngsten Fußballer.

Die Bewegungsexperten mit Therapiehund Ella. Quelle: Privat

Von Andreas Vogel