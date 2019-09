Denis Scheck macht Licht im Bücherdschungel

Neuruppin

„Ums Buch ist mir nicht bange. Das Buch hält sich noch lange. Man kann es bei sich tragen und überall aufschlagen ... Im Sitzen, Liegen, Knien, ganz ohne Batterien. Beim Essen, Kochen, Würzen, ein Buch kann nicht abstürzen. Die meisten andren Medien tun sich von selbst erledigen. Kaum sind sie eingeschaltet, heißt’s schon: Die sind veraltet! Und nicht mehr kompatibel ... Es sei denn, man ist klüger und hält sich gleich an Bücher ...“ lauten einige Zeilen von Robert Gernhardt – und sind quasi der Wahlspruch von Denis Scheck.

Der durch Funk und Fernsehen bekannte Literaturkritiker ist wie kaum ein anderer berufen, die – Tusch! – 24. Saison der Reihe „Literarischer Bilderbogen“ zu eröffnen. Denn Denis Scheck ist ein „Bücherfresser, der alles liest, was ihm unter die Finger kommt beziehungsweise geschoben wird und aus diesem profunden Wissen Büchersendungen moderiert, Bücher rezensiert, Spiegelbestsellerlisten kommentiert und als Buchpreis-Juror fungiert. Dass er überdies ein charmant-bissiger Plauderer ist, wissen alle, die ihn in ihre Sendung holen oder live erleben.

Denis Scheck bespricht bei der Auftaktveranstaltung der 24. Literarischen-Bilderbogen-Saison in der Sparkasse Neuruppin ausgewählte Bücher dieses Jahres Quelle: Regine Buddeke

Am Sonntag nun weilte Scheck – nomen est omen – in den heiligen Hallen der Sparkasse Neuruppin, um sich durch eine Bücherwand in der Dimension des süßen Breies aus dem Märchen durchzuarbeiten. Nur, dass nicht alles süß war, was er den rund 100 Gästen vorstellte – als er ihnen eingangs riet, sich nicht unbedingt auf Bestsellerlisten zu verlassen, wenn es darum geht, sich in der Flut von jährlich 90 000 Neuerscheinungen zurechtzufinden und das Gute herauszupicken.

„Viele verwechseln das semantisch: Bestseller ist nicht gleichbedeutend mit bester Literatur“, stellt Scheck gleich zu Beginn klar und pickt mit spitzen Fingern drei abschreckende Beispiele aus dem Stapel. Das erste titelt vollmundig „Enthüllungen – das Leben fickt am härtesten“, die Verfasserin nennt sich Deutschlands berühmteste Ex-Nutte namens Schwesta Ewa. Die Schreibweise zeigt bereits, wes Geistes Kind der Text sein mag. „Immer tiefer in der Vulgaritätsspirale“, äzt Scheck und zitiert ein paar Sätze, in denen vorzugsweise das Wort „Geld“ eine Rolle spielt.

Bestsellerlisten sind auch keine Lösung

„Passt zur Lokation, es ist ein Sparbüchlein – ansonsten flach, vulgär, absurd. Dagegen ist Verona Pooth geradezu geistreich“, kommentiert er trocken und zückt das Bestsellerexemplar der Ex-Bohlen-Geliebten. Die habe einst Reich-Ranicki übers literarische Quartett ausgefragt: „Wie viele seid ihr da eigentlich?“ Das Publikum prustet einmal mehr laut heraus, während Denis Scheck schelmisch weiter wettert.

Diesmal gegen Donald Trumps Manager-Magazin-Bestseller „Warum wir wollen, dass Sie reich werden“ – wer’s glaubt. Genüsslich zerpflückt Denis Scheck einen Satz mit völlig falschen Zeitbezügen. „Da ist ihm wohl die Kausalkette vom Fahrrad gesprungen“, höhnt er. Trump lebe scheint’s in der Welt von Alice im Wunderland. Wie die, die Bestseller kaufen á la „Schlank im Schlaf“. „Na klar“, gluckst Scheck vergnügt.

Am Ende können natürlich alle Bücher gekauft werden. Quelle: Regine Buddeke

Auch Literaturpreise seien nicht immer zuverlässiges Indiz für literarische Qualität, führt er weiter aus und verweist auf Literaturnobelpreisträger wie Bob Dylan und Pearl S. Buck, deren Werk umstritten ist und für viele als Trivialliteratur gilt. Aber was könne man schon erwarten von einer von Sexskandalen gebeutelten schwedischen Akademie? „Das ist der allerbeste Krimi“, freut er sich diebisch.

Apropos Krimi: Die lese er auch mal gern, bekennt er, aber nicht die „voyeuristischen Exzesse eines Leichenpornos“. Der widerlichste Vertreter ist für ihn Sebastian Fitzek: „Den lese ich nicht freiwillig, sondern nur, weil ich unfassbar viel Geld dafür bekomme“, sagt er und der Saal lacht. Dann kommt Scheck auf erfreulichere Bücher zu sprechen: Auch Fontane, den er sehr schätzt: „Er ist ein ganzer Kontinent.“ Den „ Stechlin“ etwa lese er immer wieder mit neuem Gewinn.

Von Regine Buddeke