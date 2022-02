Neuruppin

Die Sicherungsarbeiten am historischen Gut Gentzrode bei Neuruppin gehen weiter. Nachdem der ehemalige Kornspeicher und die Überreste des einstigen Pferdestalles bereits weitgehend gesichert wurden, sollen die Bauarbeiter sich demnächst auch dem Herrenhaus widmen. Das kündigt Neuruppins Baudezernent Arne Krohn nach einem Treffen mit Vertretern der Eigentümer an.

Am Mittwoch hatte sich die sogenannte Kerngruppe Gentzrode in Neuruppin getroffen, um über das weitere Vorgehen zur Rettung der einmaligen Denkmalanlage aus dem 19. Jahrhundert zu beraten. Zu dieser Gruppe gehören Vertreter der Eigentümerschaft, des Landesdenkmalamtes, des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und der Fontanestadt Neuruppin.

Als Vertreter der türkischen Eigentümer war diesmal neben dem Architekten Steffen Sendler aus Berlin auch Umay Çeviker aus der türkischen Hauptstadt Ankara dabei. Das Treffen fand in Gentzrode statt, um die laufenden Arbeiten dort in Augenschein nehmen zu können.

Der Kornspeicher von Gentzrode hat jetzt ein Dach aus Blech

„Mittlerweile sind die Sicherungsarbeiten weit fortgeschritten“, sagt Krohn. Der einstige Kornspeicher der Gutsanlage hat ein Notdach aus Metall erhalten. Das soll die noch erhaltenen Wände aus Ziegelsteinen schützen. Das eigentliche Dach des Gebäudes war schon vor etlichen Jahren zusammengefallen, nachdem sich lange Zeit niemand um dessen Erhalt gekümmert hatte.

Die gesamte Gutsanlage steht seit dem Abzug der russischen Armee Mitte der 90er Jahre leer und verfällt seitdem zusehends.

Ein Bauzaun sichert das gesamte Ensemble. Dass dort gebaut wird, ist unübersehbar. Quelle: Reyk Grunow

Auch einer der beiden Türme des Kornspeichers wird nun von einem ausladenden Notdach bekrönt. Der zweite Turm ist allerdings zu stark beschädigt. Dort hätten sich „so schwerwiegende statische Probleme herausgestellt, dass diese durch eine Notsicherung allein nicht behoben werden können“, sagt Arne Krohn nach dem Treffen.

Spezialisierte Statiker, Architekten und Mitarbeiter der Denkmalbehörden wollen Anfang März gemeinsam festgelegt, wie weiter verfahren werden kann.

Der benachbarte Pferdestall des Gutes ist noch viel schwerer beschädigt. Auch er hat seit etlichen Jahren kein Dach mehr. Der Giebel des Pferdestalls wurde inzwischen ebenfalls gesichert und mit Metallplatten als Wetterschutz verkleidet.

Im Herrenhaus wurde die innere Konstruktion abgesteift, nach Vorlage der notwendigen Baugenehmigung wird auch hier das Dach komplett gesichert. „Diese Maßnahme wird im März abgeschlossen sein“, stellt Neuruppins Baudezernent in Aussicht.

Das einstige Herrenhaus wurde im Inneren gesichert. Quelle: Reyk Grunow

Die Kerngruppe war vor etwa zwei Jahren ins Leben gerufen worden, um einen Plan für die Sicherung der Gebäude in Gentzrode auszuarbeiten. Inzwischen sind sich die Mitglieder einig, dass sie sich auch darüber hinaus weiter treffen wollen, so Krohn.

Nach wie vor ist unklar, was aus Gentzrode einmal werden könnte, ein tragfähiges Konzept scheint es bisher nicht zu geben. Genau so ein Konzept forderte der Freundeskreis Gentzrode in der Vergangenheit immer wieder, eine Gruppe von Lokalpolitikern und interessierten Bürgern, die die Gutsanlage unbedingt retten wollen. Sie hatten mehrfach kritisiert, dass die Sicherung ohne Zukunftskonzept wenig bringe.

Die nächsten Schritte werden die Sanierungsarbeiten der Bestandsgebäude, die Errichtung von notwendigen Nebenanlagen und die Erarbeitung eines Masterplanes für das riesige Areal sein, kündigt der Baudezernent an.

Von Reyk Grunow