Es ist offenbar egal, was die Kommunalverfassung vorschreibt: Der Kreis- und Finanzausschuss hat am Montagabend in Neuruppin hinter verschlossenen Türen getagt. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) verwies den MAZ-Reporter sogar aus dem Haus. Der Grund für die illegale Geheimniskrämerei: Es ging um die Gebäudestrategie der Kreisverwaltung.