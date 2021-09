Denkmalschutz prüft erneut Sanierung der Dorfstraße in Radensleben

Neuruppin

Viele Radenslebener verstehen die Welt nicht mehr: Jahrelang haben sie für die Sanierung der maroden Dorfstraße gekämpft. „Sämtliche Häuser an der Straße haben Risse, in den Bädern fallen die Fließen von den Wänden“, sagt Anita Ludwig.

Die Ortsvorsteherin war deshalb froh, als die Stadtverordneten im Dezember 2020 beschlossen haben, dass die Dorfstraße endlich saniert wird. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken sollten die Arbeiten im Frühjahr 2022 beginnen, unmittelbar wenn es keinen Frost mehr gibt – doch dieser Zeitplan ist wohl nicht mehr zu halten.

Holprige Straße im Neuruppiner Ortsteil steht unter Denkmalschutz

Das hat Baudezernent Arne Krohn jetzt eingeräumt. Der Grund: Es fehlt das grüne Licht von der Denkmalschutzbehörde des Kreises für die Arbeiten. Das Votum der Behörde ist notwendig, weil die holprige Kopfsteinpflasterstraße seit einiger Zeit unter Denkmalschutz steht.

Für die meisten Radenslebener sei das Prozedere unverständlich, sagt Ortsvorsteherin Ludwig. Schließlich gibt es eine Planung aus dem Jahr 2013, der die Denkmalschutzbehörde zugestimmt hat. Das bestätigt auch der Landkreis. Damals sei bei der sogenannten Interessenabwägung entschieden worden, dass das öffentliche Interesse höher einzustufen sei als der Denkmalschutz.

Neuruppin hat versäumt, eine Verlängerung zu beantragen

Allerdings sei die Genehmigung der Denkmalbehörde für die Arbeiten in Radensleben nach vier Jahren erloschen. Auch ein Verlängerungsantrag um zwei Jahre sei nicht gestellt worden, heißt es von Seiten des Landkreises. Deshalb habe die Stadt Neuruppin einen neuen Antrag zur Sanierung der Dorfstraße in Radensleben stellen müssen – der diesmal von der Denkmalbehörde abgelehnt wurde. Aus welchem Grund, das blieb offen.

Zwar hat die Fontanestadt Widerspruch gegen die Ablehnung der Denkmalbehörde eingelegt, so dass es im laufenden Verfahren erneut eine Interessenabwägung geben wird. Aber unklar ist, wann dazu eine Entscheidung fallen wird – und wann die Sanierungsarbeiten in Radensleben nun wirklich beginnen können.

Ortsvorsteherin Ludwig: Es muss etwas passieren

„Es muss etwas passieren“, betonte am Freitag Radenslebens Ortsvorsteherin Ludwig. Denn in dem Neuruppiner Ortsteil ist nicht allein seit Jahren die Straße kaputt, es gibt auch keinen Gehweg. „Mir wird schlecht, wenn ich an die Schulkinder oder an die älteren Leute denke, die nur mal zum Bäcker gehen wollen“, so Ludwig.

Die Neuruppiner Stadtverwaltung rechnet für die Sanierung der Radenslebener Dorfstraße mit Kosten von etwa 1,6 Millionen Euro. Allerdings stammt diese Schätzung aus dem November 2020. Seitdem sind die Baupreise in den meisten Bereichen deutlich gestiegen.

Der Ortsbeirat von Radensleben trifft sich am Mittwoch, 29. September, um 19 Uhr im Pavillon des Senioren-Wohnparks. Dabei soll es auch um die Dorfstraße gehen.

Von Andreas Vogel