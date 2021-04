Der Chef der JVA Wulkow ist gestorben

Neuruppin

Völlig überraschend ist der Chef der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wulkow, Wolf-Dietrich Voigt, am Mittwoch, 7. April, im Alter von 65 Jahren gestorben. Das hat am Freitag das Potsdamer Justizministerium bestätigt.

Voigt hatte im Dezember 2016 die Leitung des Gefängnisses im Neuruppiner Ortsteil übernommen, obwohl er zudem Chef der JVA in Wriezen in Märkisch-Oderland war. Dort sind vor allem jugendliche und heranwachsende Straftäter untergebracht, während in Wulkow Untersuchungshäftlinge sowie männliche erwachsene Straftäter einsitzen, die dort eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verbüßen.

Sogar ein Radio-Projekt für Häftlinge

Wolf-Dietrich Voigt hatte vor allem mit einem 2017 begonnen Projekt in der JVA Wulkow für Schlagzeilen gesorgt, bei dem Insassen durch eine andere Betreuung sowie durch Wohngruppen besser auf ihr Leben nach dem Gefängnis vorbereitet werden. Damit soll verhindert werden, dass Entlassene schnell wieder straffällig werden. Der damalige Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hatte das Projekt bei einem Besuch ausdrücklich begrüßt.

Sogar ein Radio-Projekt für Gefangene konnte in der JVA in Wulkow starten – Voigt verstand das als Training für soziale Kompetenz. Denn Häftlinge, die mitmachen wollten, mussten sich öffnen und bereit sein, mit anderen zusammenzuarbeiten. Zudem sollte das Radio-Projekt dazu dienen, die Arbeit in einem Gefängnis interessant für neue Mitarbeiter zu machen.

Offen blieb am Freitag, woran Voigt gestorben ist. Dazu konnte ein Sprecher des Justizministeriums nichts sagen.

Von Andreas Vogel