Der Fahrradclub ADFC hat jetzt eine Regionalgruppe OPR

Für das Radwegeverkehrskonzept, das die Kreisverwaltung in Neuruppin in diesem Jahr für Ostprignitz-Ruppin erarbeiten lassen will, gibt es neue Mitstreiter. Denn in der Fontanestadt hat sich jetzt eine Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gegründet.

Erstes Ziel dieser Regionalgruppe werde es sein, sich beim Erstellen des Radkonzeptes „konstruktiv und kritisch einzumischen und dabei die Erfahrungen aus den landes- und bundesweiten ADFC-Strukturen zu nutzen“, sagte am Donnerstag Detlef Maaß. Der 65 Jahre alte Rüthnicker, der bis Ende Dezember bei der Stadtverwaltung in Neuruppin gearbeitet hat und sich jetzt in Altersteilzeit befindet, ist Sprecher der neuen Regionalgruppe, die aktuell 29 Mitglieder zählt.

Erste Kontakte zu den Bürgerinitiativen, die für Radwege in OPR kämpfen

Die Regionalgruppe moniert, dass bisher ein schlüssiges Konzept fehlt, den Fahrradverkehr im Kreis Ostprignitz-Ruppin so zu gestalten, dass er mehr Sicherheit für Radfahrende bringt. „Die Planung wurde bisher stets für das Auto gemacht, das muss sich ändern“, so Maaß. Demnach sollten Wege für Radfahrende gleichberechtigt wie Straßen für Autos geplant werden.

„Nahziel“ sei ein Radwegekonzept für den Landkreis, das der ADFC mittragen könne. „Wir wollen alle, denen Radfahren wichtig ist, unterstützen“, sagte Maaß. Deshalb gibt es bereits erste Kontakte zu Bürgerinitiativen, die seit Jahren für Radwege an Landesstraßen kämpfen, etwa an der L 165 zwischen Garz und Dammkrug sowie an der L 164 zwischen Walchow, Wustrau und Herzberg.

Umfrage zum Radverkehr in OPR: Landkreis ist wenig fahrradfreundlich

In der Kreisverwaltung in Neuruppin ist man offenbar froh über neue Mitstreiter am Radwegekonzept. „Wir haben beim ADFC bereits um eine Mitarbeit gebeten“, teilte der Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit. Demnach wird der Arbeitskreis für das Radkonzept, der aus Vertretern des beauftragten Büros, der Kommunen, des Kreistages und weiteren Akteuren gebildet wird, erstmals im Juli tagen.

Zuvor sollen Mitte Mai die ausgewerteten Ergebnisse der Radverkehrsumfrage in Ostprignitz-Ruppin vorgestellt werden. An der Online-Umfrage hatten sich im Herbst vergangenen Jahres 1700 Menschen beteiligt. Das Ergebnis kam für viele wenig überraschend: 80 Prozent der Befragten stuften den Landkreis als wenig fahrradfreundlich ein.

Detlef Maaß geht davon aus, dass es wohl lange dauern wird, bis sich an dieser Situation etwas ändert. Um so wichtiger sei, „Basisarbeit“ beim Erstellen des neuen Konzeptes einzubringen.

Hindernis an neuem Radweg in Neuruppin

Die seit Langem geforderten Radwege an Landesstraßen sind dabei nur eine Seite, hinzu kommt die Pflege von Radwegen sowie das Beseitigen von Wurzelaufbrüchen und anderen Hindernissen. So ärgern sich Radler, die den von der Stadt Neuruppin neu gebauten Fahrrad- und Fußgängerweg von der Fehrbelliner Straße zum Paulinenauer Bahnhof nutzen, beispielsweise über die dortigen Drängelgitter und Steine. Diese verhindern, dass Rollstuhlfahrer, Fahrräder mit Anhängern, Liegeräder, Dreiräder (Trikes) und Lastenfahrräder den neuen Radweg benutzen können. Detlef Maaß hat sich unter anderem diese Stelle Anfang April gemeinsam mit Stefan Overkamp aus Teltow, dem Landeschef des ADFC in Brandenburg, angeschaut.

Der brandenburgische ADFC-Landesvorsitzende Stefan Overkamp (l.) aus Teltow und Detlef Maaß aus Rüthnick, Sprecher der ADFC Regionalgruppe OPR am neuen Radweg in Neuruppin. Das Drängelgitter verhindert, dass der Weg von Rollstuhlfahrern, Fahrrädern mit Anhängern, Liegeräder, Dreiräder (Trikes) und Lastenfahrräder genutzt werden kann. Quelle: Christian Schmettow

Die Kreisverwaltung weiß, dass noch viel Arbeit bevorsteht, wenn der Landkreis OPR als fahrradfreundlich gelten will. „Eigentlich gehört ein Radweg an jede Landesstraße“, sagte der Vizelandrat Werner Nüse (SPD) bei einer Beratung Anfang April in Wustrau.

Radwege an Landesstraßen: Land weist Initiativen aus OPR ab

Doch für Fahrradwege an Landesstraßen ist eigentlich das Land verantwortlich – und dieses sieht sich erst in der Pflicht, wenn mehr als 2500 Autos pro Tag eine Straße passieren. Das hat das Land mehrfach auf Protestschreiben von Bürgerinitiativen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin erklärt.

Ob und wie man aus dieser Situation herauskommen kann, auch um diese Frage wird es wohl bei dem Radwegeverkehrskonzept für Ostprignitz-Ruppin gehen. Das fertige Konzept soll im Oktober bei Ausschusssitzungen sowie beim Kreistag am 1. Dezember in Neuruppin vorgestellt werden.

