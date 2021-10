Karwe

Ruhestand? Dafür, dass Günter Rieger eigentlich in Rente gehen wollte, hat er in diesem Jahr wieder vergleichsweise viele Bücher gewuppt. Die Bilderbüchlein-Reihe ist mit den Bänden Wustrau, Lindow, Ruppiner Schweiz und Rheinsberg gewachsen. Zum Anlass „100 Jahre Gildenhall“ hat der Verleger aus Karwe eine leicht veränderte Neuauflage seines Gildenhall-Buches herausgebracht.

Im Dezember spätestens soll noch ein Bildband über Meseberg herauskommen. Und noch ein weiteres Stück will er demnächst fertigstellen: einen Bildband, der 60 Schlösser und Herrenhäuser im Nachbarkreis Oberhavel im besten Lichte präsentiert. „360 Seiten – ein Riesenbuch“, sagt Günter Rieger, der in wenigen Tagen 73 wird.

Der Verleger Günter Rieger. Quelle: Regine Buddeke

Und schon zieht er noch ein Ass aus dem Ärmel: „500 Jahre Schule in Wustrau – zusammengetragen vom Karwer Regionalhistoriker Siegfried Schwanz. Das wird eine große Schulchronik mit vielen Bildern“, so Rieger – er will sie auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Karwe präsentieren.

„Jedes Mal denke ich, beim nächsten Buch wird es leichter, aber Pustekuchen“, scherzt der Verleger, der sich wie kaum einer in der Region zur Regionalgeschichte auskennt. Beim jüngst erschienenen Rheinsberg-Büchlein, so erzählt er, habe er ganz bewusst darauf verzichtet, nur Schloss und Park in den Fokus zu nehmen und alles andere auszublenden: die schöne Natur rundherum, das Städtchen selbst.

Verleger Günter Rieger lebt seit langer Zeit in Karwe

Einer der Autoren des Buches, Dirk Fahlenkamp, mit dem Rieger eine lange Zusammenarbeit verbindet, hat seine Tour durch Rheinsberg auch nicht per Kutsche wie damals, per Auto oder wie Claire und Wölfchen mit der Bahn gemacht. Er hat Rheinsberg vom Wasser aus erkundet – im Kajak. „Er ist in Kagar eingestiegen und bis zum Schloss gepaddelt“, berichtet Rieger über den einstigen Chefarzt an den Ruppiner Kliniken.

Dazu gesellen sich die zauberhaften Naturaufnahmen der Hobbyfotografin Anke Kneifel. Aber auch Museumschef Peter Böthig und die Rheinsbergerin Karin Niemann als Gründungsvorsitzende des Rheinsberger Kunst- und Kulturvereins sowie Bernd Ewert, Vorsitzender des Neuruppiner Nabu-Regionalverbands, kommen zu Wort.

Handliche Bildbände mit Herz für Wustrau, Lindow, die Ruppiner Schweiz und Rheinsberg

„Ich wollte im Buch auch zeigen, wie sich die Kulturinteressierten vor Ort für das historische Erbe des Schlosses und der Stadt einsetzen“, erklärt Günter Rieger, der die meisten Fotos selbst beigesteuert hat.

Prinzipiell ging es ihm darum, in allen vier Bildbänden das Wertvolle der Region zu zeigen – den Mix aus Natur und Kulturgeschichte. „Bücher, die ich für alle gemacht habe, die ein Herz für die Region haben. Etwas, das sie mit nach Hause nehmen können – egal ob Touristen, Naturliebhaber, Architekturfans oder Lokalhistoriker.“ Klein und fein und handlich: „Ich wollte bewusst keine starren Bildbände“, sagt Rieger.

Die Auflagen der Edition Rieger sind klein

Die „Ruppiner Schweiz“ – gemeinsam mit der Historikerin Irina Rockel erarbeitet – gebe es so in der Form noch nicht zwischen zwei Buchdeckeln, freut sich der Verleger. „Dass Irina Rockel 2020 mit mir das Buch über Gentzrode gemacht hat, hat ermöglicht, dass sie die Ruppiner Schweiz für andere gleich noch einmal neu entdeckt hat.“

Oder Frank Jüttner, einstiger Leiter der Richterakademie in Wustrau: „Er ist verliebt in Wustrau. Ich brauchte weder betteln noch argumentieren – das Buch war quasi seine Idee“, sagt Rieger.

Die Auflagen hält er klein – er weiß, dass der Absatz schwierig ist. Er ist dankbar, dass viele der Autoren „ehrenamtlich“ für ihn schreiben. Anders geht es oft auch nicht, sagt er bei der Dankesfeier in der vergangenen Woche, bei der er seine Autoren und seinen langjährigen Buchgestalter und Layouter Andreas Reim zu Kaffee und Kuchen eingeladen hat. „Ich schreibe ohnehin gern – aber ohne dich würde ich wohl weniger schreiben“, dankt Irina Rockel dem Verleger durch die Blume.

Von Regine Buddeke