Nun also doch ohne Kreistag: Kämmerer Arne Kröger wird ab Oktober als dritter Dezernent in der Kreisverwaltung in Neuruppin arbeiten und dann für vier Bereiche zuständig sein. Das Innenministerium hatte Ende August noch mitgeteilt, dass die Abgeordneten der Personalie zustimmen müssten. Dem sei aber nicht so, sagt Landrat Ralf Reinhardt (SPD).