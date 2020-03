Kreis OPR schließt die Sperrmüllannahme für Private

Neuruppin

So einen Andrang gab es noch nie: Innerhalb einer halben Stunde wollten am Freitagmorgen 20 Ruppiner bei der Umladestation im Temnitzpark in Werder ihren privaten Sperrmüll loswerden. Das konnten sie auch – allerdings durften sie wegen des Coronavirus nicht mehr ins Büro der Umladestation, sondern klärten ihre Fragen, in welche Container sie kaputte Gartenstühle und anderen Sperrmüll entsorgen können, am weit geöffneten Fenster mit den Beschäftigten.

Die Wirtschaft möglichst lange am Laufen halten

Der Freitag war der letzte Tag, an dem die insgesamt drei Umladestationen in Ostprignitz-Ruppin noch öffnen durften. Ab Sonnabend, 21. März, sind die Stationen in Scharfenberg bei Wittstock sowie in Kyritz und im Temnitzpark bei Neuruppin geschlossen. „Es geht sowohl um den Schutz unserer Mitarbeiter als auch um den der Bürger“, sagte Myga Chrzanowski, Sachgebietsleiterin der Abfallwirtschaft in der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Die Umladestationen im Temnitzpark und Scharfenberg dürfen damit ab Montag, 23. März, bis auf Widerruf ausschließlich noch von Fahrzeugen der Abfallwirtschaftsunion (Awu) sowie von Gewerbebetrieben angefahren werden. Das Angebot für Private aus der Region Kyritz, ihren Sperrmüll bei der Station an der Strüwe zu entsorgen, entfällt vorerst ganz.

„Wir wollen die Wirtschaft so lange es geht am Laufen halten“, so Chrzanowski. Das Sperrmüllaufkommen im Landkreis war trotz sinkender Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. 2018 waren von Direktanliefern sowie von der Awu gut 4500 Tonnen Sperrmüll entsorgt worden, ein Jahr später waren es laut der Sachgebietsleiterin rund 100 Tonnen mehr Sperrmüll.

Kreisverwaltung schließt an allen Standorten

Weil nahezu weltweit die Gefahr steigt, sich mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, stellt auch die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin ihren Besuchsverkehr an an allen Standorten, also auch in Kyritz und Wittstock, ein. Ab Montag, 23. März, werden von der Behörde nur noch unaufschiebbare Anliegen von Bürgern bearbeitet, wenn dafür vorab ein Termin in der Kreisverwaltung vereinbart wurde. Diese Termine werden nur vergeben, wenn das Anliegen weder telefonisch noch postalisch zu klären ist, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Die Termine könnten dann telefonisch oder per Mail mit dem jeweiligen Ansprechpartner vereinbart werden. Sie werden dann von der Behörde schriftlich bestätigt – und nur mit dieser Bestätigung komme der Betroffene dann auch ins Büro zu seinem Ansprechpartner, so der Kreissprecher. Sonst werde kein Einlass gewährt.

Der Wachschutz wird verstärkt

Um eine Kontrolle über die Besucher zu haben, ist der Zugang zu den Häusern der Kreisverwaltung in Neuruppin, Kyritz und Wittstock ab Montag nur noch über den jeweiligen Haupteingang möglich.

„Alle weiteren Zugänge werden geschlossen“, betonte von Uleniecki. Besucher sollen zudem beim Eintritt nach ihrem Gesundheitszustand befragt werden. Dazu und für die Zugangskontrollen will der Landkreis den Wachschutz verstärken, heißt es.

Von Andreas Vogel