Der Kreis OPR will mehr Geld vom Land für Flüchtlingsunterkünfte

Der Flüchtlingsstrom nach Brandenburg nimmt wieder zu, doch die knapp 400 Plätze in den drei Übergangswohnheimen in Ostprignitz-Ruppin sind schon belegt. Der Landkreis fordert nun mehr Geld vom Land für neue Flüchtlingsunterkünfte.

