Der Möhringchor sucht einen Probenraum in Neuruppin und bittet den Bürgermeister um Hilfe

Der Alt Ruppiner Möhringchor sucht in der Fontanestadt einen bezahlbaren Probenraum für seine knapp 30 Sänger. „Wir sind etwas müde vom ständigen Umziehen“, sagt Manfred Kuhn (72), der Vorsitzende des Chores.

Denn seit Februar können sich die Sangesfreunde nicht mehr in der oberen Etage im Neuruppiner Restaurant Rosengarten für die wöchentliche Probe treffen. Ihr einstiger Stammprobenort wird umgebaut und entfällt wohl auf Dauer. Aus dem Saal unter dem Dach werden Gästezimmer, so Kuhn.

Der Männerchor probte in Schulen, im Hangar, im Seebad

Der Möhringchor hatte deshalb in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe anderer Probenräume. Die stimmgewaltigen Männer des Chores (das Durchschnittsalter liegt bei 73 Jahren) haben bereits im und vor dem Hangar 312 geübt, in der Sporthalle der Rosa-Luxemburg-Schule, in der Aula des Schinkelgymnasiums, im Seebad in Alt Ruppin sowie im Jugendfreizeitzentrum (JFZ).

Manfred Kuhn ist Vorstandsvorsitzender des Möhringchores Quelle: Andreas Vogel

Am liebsten wäre es Manfred Kuhn und dem Notenwart Ulf Heßmann, wenn der Möhringchor regelmäßig im Saal B der Jugendkunstschule im Alten Gymnasium proben könnte, so wie vor der großen Adventgala Anfang Dezember. Allerdings könne sich das der Chor nicht leisten. „Für eine Probe müssen wir 59 Euro bezahlen“, sagt Kuhn. Das sei mit den Mitgliedsbeiträgen nicht zu stemmen. Die sangesfreudigen Männer, die aus vielen Orten des Kreises kommen und jederzeit weitere Mitstreiter suchen, zahlen einen Jahresbeitrag von 35 Euro.

Möhringchor schreibt Brief an den Neuruppiner Bürgermeister

Zwar könnte der Chor bei der Stadt eine Förderung beantragen, um die Kosten für die Proben im Alten Gymnasium bezahlen zu können. Aber das fänden Kuhn und Heßmann komisch – Geld bei der Stadt zu beantragen, um die Miete für einen städtischen Raum zu bezahlen.

Deshalb hat der Möhringchor Anfang Dezember Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) um Hilfe gebeten. In dem Brief bittet der Chor darum, Saal B für Proben entgeltfrei nutzen zu dürfen. „Es geht ja nicht um Veranstaltungen, bei denen wir Eintritt verlangen“, sagt Ulf Heßmann. Der 62 Jahre alte Neuruppiner ist seit 1990 Mitglied im Möhringchor.

Ulf Heßmann ist der Notenwart des Möhringchores Quelle: Andreas Vogel

Die Antwort des Neuruppiner Bürgermeisters steht noch aus

„Die gemeinschaftlichen Treffen und Touren halten den Chor zusammen“, sagt Ulf Heßmann. Der gelernte Ingenieur für Nachrichtentechnik ist stolz, dass der größte Teil des Repertoires bereits digitalisiert ist, so dass die Stimmen (Tenor 1 und 2 sowie Bass 1 und 2) per Handy oder Tablet-Computer auch zu Hause üben können.

„Wir wollen das Image ablegen, alt und verknöchert zu sein“, sagt Manfred Kuhn und schmunzelt. Der Vereinschef, der einst Automatisierungstechnik studiert hat, singt seit fünf Jahren im Möhringchor. Das Ensemble war bei einer Geburtstagsfeier aufgetreten und hatte dabei für gute Stimmung gesorgt, weshalb sich Kuhn sagte: „Da mache ich mit.“

Auf eine Antwort des Neuruppiner Bürgermeisters wartet der Möhringchor bisher noch.

Von Andreas Vogel