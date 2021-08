Der Neuruppiner A-cappella-Chor wird 50 Jahre alt

Neuruppin

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Am 1. September 1971 wurde der Neuruppiner A-cappella-Chor als Lehrerchor gegründet und bereichert seitdem das kulturelle Leben nicht nur in der Fontanestadt. Denn auch über Stadt-, Kreis- und Landesgrenzen hinaus hat sich das von Hans-Peter Schurz gegründete und bis 2019 von ihm geleitete Ensemble einen Namen gemacht. Ein Grund also, dieses besondere Jubiläum zu feiern. Doch in Corona-Zeiten ist das nicht immer ganz so einfach.

Der Neuruppiner A-cappella-Chor muss coronabedingt an sehr ungewöhnlichen Orten proben Quelle: privat

So hat der Chor bereits seit Jahresbeginn 2020 mit Nils Jensen einen neuen Chorleiter, der mit seinen aktuell rund 45 Sängerinnen und Sängern in den vergangenen Monaten leider nahezu nur in Online-Zoom-Chorproben arbeiten konnte. Aber bereits im Sommer und Herbst 2020 nutzten Chorleiter und Chor jede Möglichkeit einer Präsenzprobe – meistens unter freiem Himmel – um sich musikalisch besser kennen zu lernen und das Jubiläum vorzubereiten. So fanden auch vor den jetzigen Sommerferien bereits wieder draußen gemeinsame Chorproben statt.

Konzert am 29. August im Tempelgarten

Am Dienstag, 3. August, ging es mit den regulären Proben weiter. „Wir hoffen, bald wieder normal, sprich an gewohnter Stelle in der Aula des Schinkelgymnasiums in Neuruppin, proben und gemeinsam singen zu können“, berichtet Manfred Raabe, Vorsitzender des Neuruppiner A-cappella-Chores. Wer Interesse hat, in dem Ensemble mitzusingen, kann sich an ihn wenden (0173/4 51 71 34).

Demnächst geht es für den Chor in die Musikakademie nach Rheinsberg: zum Probenwochenende, das mit einem kleinen Konzert am Sonntag, 29. August, um 15 Uhr, im Neuruppiner Tempelgarten abgeschlossen wird. „Das Konzert ist der Höhepunkt des Probenwochenendes, bei dem wir auch neue Stücke vorstellen werden. Und gleichzeitig wird es quasi die öffentliche Generalprobe für unser Jubiläumskonzert am 11. September in der Kulturkirche in Neuruppin sein“, erklärt Manfred Raabe.

Nach einem Auftritt im Februar 2020 zum Geburtstag für Eva Strittmatter wird das Tempelgartenkonzert zugleich der zweite Auftritt mit Chorleiter Nils Jensen, der noch viele Pläne mit dem Chor hat.

Jubiläumskonzert am 11. September

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Neuruppiner A-cappella-Chor entschieden, sein 50-jähriges Bestehen nicht nur mit einem Konzert zu feiern, sondern mit einem ganzen Jubiläumsjahr.

Eingeläutet wird dieses Geburtstagsjahr mit dem Konzert am 11. September, um 17 Uhr, in der Neuruppiner Kulturkirche. Für das coronabedingt nur einstündige Konzert erwartet der A-cappella-Chor Gäste, konkret den Märkischen Jugendchor des Schinkelgymnasiums unter der Leitung von Ulrike Schubach sowie den Kammerchor Chorisma Neuruppin unter dem Dirigat von Dieter Winterle. Der Kartenvorverkauf beginnt Anfang August über das Portal www.reservix.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Der a-cappella-Chor Neuruppin bei der Adventsgala der Chöre in der Kulturkirche Neuruppin Quelle: Regine Buddeke

Im Winter können sich Musikliebhaber zudem auf das traditionelle Bachsche Weihnachtsoratorium freuen und am 14. Mai 2022 ist die Aufführung der „Carmina Burana“ von Carl Orff in Neuruppin geplant.

Zum Chorfest in Leipzig

In seinem Jubiläumsjahr will der Neuruppiner A-cappella-Chor zudem 2022 am Chorfest in Leipzig teilnehmen.

Über alle aktuellen Termine und die Geschichte von Chor und Chorleiter informiert die Homepage des Chores (www.a-cappella-chor-neuruppin.de), die anlässlich des Jubiläums neugestaltet wurde. „Man sieht also – der Neuruppiner A-cappella-Chor ist wieder da und hat noch vieles vor“, verrät Manfred Raabe mit Vorfreude auf die kommenden Konzerte und Auftritte im Jubiläumsjahr des Chores.

Lesen Sie auch:

Neuruppin: Advents-Chorgala findet erst wieder 2021 statt

Neuruppin: Chorgala statt Weihnachtsoratorium?

Chorleiter Hans-Peter Schurz hört auf

Von MAZ-online