Der Neuruppiner Impfbus soll als Erstes nach Lindow fahren

Neuruppin

Der Impfbus, den die Busgesellschaft ORP gerade in Neuruppin mit Hilfe mehrerer Firmen herrichtet, könnte bereits am Mittwoch, 17. Januar, zu seiner ersten Tour aufbrechen und Senioren über 80 Jahre in Lindow impfen. „Wir haben am Montag beim Land eine Genehmigung für den Impfbus beantragt“, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Mittwoch bei einer Telefon- und Videokonferenz gegenüber der Presse.

Es fehlt laut Reinhardt nur noch die Freigabe des Landes für den Impfbus. Das ist die Voraussetzung, damit das Land Impfstoff für den Bus bereitstellt. Ob und wann es die Genehmigung vom Land gibt, das blieb am Mittwoch zunächst unklar.

360 Briefe an Senioren vorbereitet

Das Amt Lindow hat am Mittwoch schon 360 Briefe an über 80-Jährige vorbereitet. Die Senioren sollen sich bis zum Wochenende melden, ob sie Interesse an einer Vor-Ort-Impfung in der nächsten Woche gegen das Corona-Virus haben, sagte Kämmerin Doris Bergmann.

Im Amt Lindow gibt es mit Stand von Anfang Februar 423 Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Manche leben allein, manche mit ihrem Partner.

Landrat hofft auf Impfstoff für Zentrum in Kyritz

Der Kreis geht davon aus, dass der Impfbus vielleicht zwei Tage in Lindow stehen wird – immer vorausgesetzt, das Angebot wird vom Land genehmigt und es gibt auch Impfstoff für den Bus. Das Amt Lindow bereitet in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zudem Herzberg als weiteren möglichen Standort für den Impfbus vor.

Allerdings ist derzeit sogar unklar, ob und in welcher Menge es weiteren Wirkstoff für das Impfzentrum in Kyritz geben wird, das am 3. Februar eröffnet wurde. Dort wird das Mittel von Moderna geimpft, während der Landrat für den Impfbus mit dem Mittel von Biontech-Pfizer rechnet.

Eine zweite Impfstraße wäre möglich

Weil der Impfstoff weiterhin knapp ist, können derzeit in Kyritz pro Tag gerade mal 75 bis 80 Senioren geimpft werden. Landrat Reinhardt hofft, dass ab dem Wochenende auch der Wirkstoff von Astrazeneca zur Verfügung steht. Dann könnte in Kyritz eine zweite von insgesamt sechs möglichen Impfstraßen eröffnet werden.

Der Wirkstoff von Astrazeneca hat in Deutschland allerdings lediglich eine Zulassung für Menschen unter 65 Jahren bekommen – weil die Mehrzahl der 2000 Probanden, bei denen der Impfstoff getestet, jünger als 65 Jahre alt waren.

Fast 3700 Menschen sind im Landkreis bereits geimpft

Seit Mitte Januar sind in Ostprignitz-Ruppin knapp 3700 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden, die meisten durch die zwei mobilen Teams in den Heimen, sagte Landrat Reinhardt am Mittwoch.

Demnach konnten im Kyritzer Impfzentrum bisher rund 400 Senioren geimpft werden. Mehr ging nicht, weil leider immer noch der Impfstoff knapp sei, so Reinhardt.

Erstmals wieder unter der Markt von 100

Der Landrat appellierte erneut an alle Einwohner, sich an die strengen Hygieneregeln zu halten und weiterhin beim Einkauf sowie in öffentlichen Gebäuden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nur so könne der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert weiter gesenkt werden.

Dieser ist in Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch erstmals seit Herbst unter die Marke von 100 gesunken, nämlich auf 93,1. Damit liegt der Landkreis aber weiterhin deutlich sowohl über dem Landes- als auch über dem Bundesdurchschnitt.

Weitere Corona-Mutation entdeckt

Zudem ist in Ostprignitz-Ruppin ein siebenter Fall einer Corona-Mutation entdeckt worden. Dabei handelt es sich wohl wie bei den anderen sechs Fällen um die britische Virusvariante B. 1.1.7 Diese gilt als besonders ansteckend. Eine endgültige Bestätigung für die sieben Mutanten steht aber noch aus.

Insgesamt meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Mittwoch 16 neue Infektionen sowie einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Corona-Toten in Ostprignitz-Ruppin ist damit seit Ausbruch der Pandemie auf 124 gestiegen.

Aktuell werden 45 Menschen wegen eine Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, davon 17 auf einer Intensivstation. Neun Patienten müssen beatmet werden.

Noch 366 aktive Corona-Fälle

Deutlich gesunken ist hingegen die Zahl der aktiven Corona-Fälle – und zwar von 448 am Dienstag auf 366 am Mittwoch. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch knapp 800 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin.

Die meisten Infektionen werden weiterhin in Neuruppin registriert (156), gefolgt von Wittstock (58) und der Gemeinde Fehrbellin (32). In den Ämtern Lindow und Temnitz gibt es demnach aktuell jeweils 20 Corona-Fälle, in Kyritz und im Amt Neustadt sind je je 18, in Rheinsberg 16, in der Gemeinde Wusterhausen 15 und in der Gemeinde Heiligengrabe 13.

Absage aus Potsdam

Bei aller Freude über die sinkenden Infektionszahlen sorgte das Gesundheitsministerium in Potsdam am frühen Abend für Ernüchterung. Demnach kann das Land derzeit Einzelprojekte wie den Impfbus nicht unterstützen – weil einfach immer noch zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe, sagte Sprecher Gabriel Hesse.

Von Andreas Vogel