Der Neuruppiner Maler Robert W. Wagner ist kurz vor seinem 85. Geburtstag gestorben

Neuruppin

Er war ein aufmerksamer Beobachter und regelmäßig beim Markt auf dem Neuruppiner Schulplatz zu treffen: Der Maler und Grafiker Robert W. Wagner, der am 10. Dezember 85 Jahre alt geworden wäre, ist am Sonnabend, 9. Oktober, nach längerem Leiden in Neuruppin gestorben. Der gebürtige Leipziger, der zunächst eine Steinmetzlehre absolvierte, bevor er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studierte, lebte und arbeitete seit 1994 in Neuruppin.

In der Fontanestadt betreute Wagner, der auch mehrere Jahre als Architekt in Leipzig sowie als Innenarchitekt in Weimar arbeitete, die Restaurierung des Fontane-Hauses in der Karl-Marx-Straße. Und er zeichnete. Viele seiner Landschaftsmotive fand er im Ruppiner Land sowie an der Ostsee in Ahrenshoop.

Kunstpreise aus Weimar und Neuruppin für Wagner

Aber auch historische und literarische Themen, wie die Geschichte Friedrich, des Großen und das Werk Theodor Fontanes reflektierte er in zahlreichen Arbeiten, wie nicht nur der Verleger Günter Rieger weiß, der über drei Jahrzehnte mehrfach mit Wagner zusammen arbeitete.

Der Künstler war seit 1964 freischaffend als Maler, Grafiker, Illustrator und Gestalter tätig. Für Hotels, Ferieneinrichtungen und Kirchen schuf er baugebundene Kunst sowie zahlreiche Antikbleiglasgestaltungen. Zudem widmete er sich bereits früh klassischen als auch modernen literarischen Vorlagen, für die Wagner Illustrationen schuf. Für seine „Faust“-Blätter erhielt er 1982 den Kultur- und Kunstpreis der Stadt Weimar.

Die Fontanestadt würdigte ebenfalls die Arbeit von Wagner, den Studienreisen auch nach Asien, in die Sowjetunion sowie später nach Amsterdam, London, Paris und Wien geführt hatten. Schließlich waren im Neuruppiner Museum regelmäßig einiger seiner Werke zu sehen. Neuruppin verlieh Robert Werner Wagner, der im Fontane-Haus lebte, 2010 den Fontane-Kulturpreis.

Von Andreas Vogel