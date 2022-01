Der Neuruppiner Weihnachtsbaum darf noch bis Ende Februar stehen bleiben

Neuruppin

Der Neuruppiner Weihnachtsbaum auf dem Schulplatz darf noch bis zum 28. Februar stehen bleiben. Die zwölf Meter hohe Edeltanne aus Küdow, die Mitte November aufgestellt worden war, sei immer noch schön grün und stehe gut im Saft, sagte am Dienstag Marktleiter Andreas Dziamski von der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom.

Geärgert hat sich Dziamski über den Vandalismus – diesem waren um die Weihnachtszeit nicht allein mehrere Weihnachtsbaumkugeln zum Opfer gefallen, sondern auch die zwei Filzfiguren, ein Weihnachtsmann und ein Rentier, die Dziamski in gut einen Meter Höhe am Baum mit Schrauben befestigt hatte. „Es ist schon traurig, dass solche Sachen nicht geschätzt, sondern mit Füßen getreten werden“, bedauerte der Marktleiter. Schließlich seien die Filzfiguren unter dem Weihnachtsbaum ein beliebtes Ausflugsziel und Fotomotiv für Kita-Kinder gewesen.

Mehrere Fälle von Vandalismus auf dem Neuruppiner Schulplatz

Wegen mehrerer Vandalismusfälle waren auch die kleinen Jägerzäune und das Tannengrün kurz nach Weihnachten abgeräumt worden. Am 5. Januar wurde in Abstimmung mit den Neuruppiner Stadtwerken die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes abgeschmückt. „Jetzt kann keiner mehr Schaden anrichten“, hofft Dziamski.

Die Weihnachtstanne aus Küdow war von etwa 40 angebotenen Bäumen für den Neuruppiner Schulplatz ausgesucht worden. Am 28. Februar wird eine Baumfirma aus Langen die Edeltanne zerkleinern.

Bis vor drei Jahren war das Holz stets für eine kleine Spende für die Neuruppiner Jugendfeuerwehr abgegeben worden. Doch inzwischen gibt es kaum noch Interesse an dem Holz des Neuruppiner Weihnachtsbaumes. Dziamski glaubt, die Gründe dafür zu kennen. „Das Holz ist zu harzhaltig, das will keiner in seinem Kamin haben.“

Indes hat die Abfallwirtschaftsunion (Awu) am Montag begonnen, die Weihnachtsbäume, die viele Wohnzimmer schmückten, abzuholen und zu entsorgen. Die Weihnachtsbäume, pro Jahr etwa 35 Tonnen, werden laut Awo-Chef Matthias Noa zur Firma Swiss-Krono nach Heiligengrabe geliefert.

Von Andreas Vogel