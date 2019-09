Chorleiter Hans-Peter Schurz hört auf

Neuruppin

48 Jahre lang hat Hans-Peter Schurz den von ihm gegründeten Neuruppiner A-cappella-Chor geleitet. „Jetzt ist Schluss“, sagte der 77-Jährige. Zum Jahreswechsel will er den Dirigentenstab an einen Jüngeren abgeben. Leicht hat er sich die Entscheidung nicht gemacht. Aber „Das ist der Lauf der Welt. Es müssen mal neue und junge Leute ran“, sagt er. Die Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern habe immer Spaß gemacht.

„Ich bin durch die ganze Welt mit meinen Chören gefahren, habe bis zu zehn Seminare im Jahr weltweit gegeben.“ Doch nun sei es an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben. Für ihn sei es eine Horrorvorstellung, in ferner Zukunft auf die Bühne getragen werden zu müssen. Dann lieber rechtzeitig die Reißleine ziehen. Das macht der gebürtige Bautzener nun peu à peu.

Dass er einmal die deutsche Chorlandschaft mitprägen würde, mehrere Chöre gründen und über viele Jahre leiten und zu Erfolgen führen würde, daran hätte Hans-Peter Schurz nicht im Traum gedacht. „Ich wollte nie Musiker werden. Ich habe im Chor gesungen, aber nie eine musikalische Karriere im Auge gehabt.“

Traumberuf: Ingenieur im Flugzeugbau

Er wollte etwas mit Flugzeugen machen. Das Abitur war geschafft. Nun begann er 1961 eine Lehre zum Dreher im Flugzeugbau, um später als Bordingenieur oder Ingenieur im Flugzeugbau zu arbeiten. „Das war mein Ding.“ Eine Leidenschaft, die ihn bis heute nicht loslässt, was seine vielen Flugreisen zeigen. „Ich bin ein Flieger, ich kann nicht ohne“, sagt er.

Beruflich jedoch kam das Aus: 1961 wurde der Flugzeugbau in der damaligen DDR eingestellt. Noch im selben Jahr beschloss der Ministerrat endgültig die Auflösung der Luftfahrtindustrie. Seine Ausbildung konnte Schurz noch beenden.

Seine berufliche Zukunft musste er aber auf andere Füße stellen. Auf der Suche nach einer Alternative suchte er das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen auf. Er konnte wählen zwischen Schweißtechnik in Magdeburg und einem Musikstudium an der Humboldt-Universität Berlin.

Der Neuruppiner Chorleiter Hans-Peter Schurz in Panama, 2014 Quelle: privat

Die Wahl fiel nicht schwer. „Mein Vater sagte, du spielst schon viele Jahre Klavier, dann kannst du doch Musik studieren“, erinnert sich Schurz. Die Weichen für seine berufliche Zukunft waren eigentlich schon früher gestellt. Sein Vater drängte ihn schon als Kind zusammen mit der Mutter, die Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium zu besuchen, bei denen er, der Vater, mitsang.

Nach erfolgreich bestandenem Musik- und Geschichtsstudium wurde Hans-Peter Schurz Musiklehrer und Chorleiter am Schinkel-Gymnasium in Neuruppin. Während dieser Zeit studierte er Chor- und Ensemble-Leitung an der Musikhochschule Hanns Eisler und nahm an nationalen und internationalen Dirigentenseminaren teil.

Hans-Peter Schurz gibt seit vielen Jahren den Takt an. Quelle: Regine Buddeke

1971 gründeten einige befreundete Lehrerehepaare, darunter Heide und Peter Schurz, den heutigen Neuruppiner A-cappella-Chor, damals den Chor der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung. Schnell wuchs die Sängerschaft. Mitglieder des ebenfalls von Schurz ins Leben gerufene Märkischen Jugendchores wechselten nach Ausbildung und Studium in den Neuruppiner A-cappella-Chor.

Mit ihm verbindet Schurz zahlreiche Erinnerungen. „Wir haben viele schöne Fahrten unternommen und viel erlebt.“ Zu DDR-Zeiten fuhr der Chor regelmäßig zu den Arbeiterfestspielen. Die gibt es nicht mehr – reiselustig ist der Chor nach wie vor. Das Repertoire hat sich im Laufe der Zeit erweitert. Der Probentag dagegen ist geblieben: Jeden Dienstagabend wird geübt, früher in der Schule des Friedens, heute in der Aula des Schinkelgymnasiums.

Doch bei diesen beiden Chören blieb es nicht. 1991 gründete Schurz auf Anregung seiner Studenten den Kammerchor Jeunesse Berlin, den er bis 2006 dirigierte.

Hans-Peter Schurz in Paraguay Quelle: privat

Im selben Jahr kam auf seine Initiative der Landesjugendchor Brandenburg zustande. Für ihn als Mitglied im Landesmusikrat war klar, dass wie alle Bundesländer auch Brandenburg einen eigenen Chor haben muss. So gründete er den Landesjugendchor Brandenburg 1991. Bis 2016 führte er den Chor, den er dann an seine ehemalige brasilianische Studentin übergab. Sie lebt inzwischen in Deutschland und ist mit einem ehemaligen Landesjugendchormitglied verheiratet.

Ruppin Vocalis und Enchore Brandenburg

Seit 1997 gibt es den Projektchor ehemaliger Mitglieder des Märkischen Jugendchores „Ruppin Vocalis“. Ebenfalls zu einem Projektchor, genannt „Enchore – Brandenburg“ unter seiner Leitung haben sich vor zwei Jahren ehemalige Sängerinnen und Sänger des Landesjugendchores zusammengetan. Sie treffen sich nicht nur zum geselligen Beisammensein, sondern zur intensiven Arbeit. „Ich möchte ein Ziel haben“, sagt Hans-Peter Schurz. So haben sie eine Weihnachts-CD aufgenommen. Anfang Oktober fahren sie zu einem Chorfestival nach Griechenland.

Hans-Peter Schurz in Kapstadt, Südafrika Quelle: Picasa

Mit seinen Chören hat Schurz erfolgreich an zahlreichen nationalen und internationalen Chorwettbewerben teilgenommen, hat mit ihnen auch chorsinfonische Werke wie Bach’s Weihnachtsoratorium, die Johannes-Passion und die Carmina Burana von Carl Orff aufgeführt. Sicherlich ein Höhepunkt für einen Teil des A-cappella-Chores war es, das Musikstück vor den Pyramiden zu singen. Ein Erlebnis, das jedem Teilnehmer noch gut in Erinnerung geblieben ist.

Hans-Peter Schurz in Jordanien Quelle: privat

Damit nicht genug, leitet Schurz Dirigentenseminare weltweit und ist als Jurymitglied über die Grenzen Deutschlands hin gefragt. Mehrmals hat er am deutschen Chorwettbewerb teilgenommen, als Leiter seiner drei Chöre wie auch als Jurymitglied. Für 2020 hat er bereits sein zehntes Seminar in Mittelamerika fest eingeplant.

Für seine Verdienste wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Seit 2006 ist er Honorarprofessor an der Staatlichen Universität Campinas ( Brasilien). 2016 wurde er zum Ehrenbürger von Encarnacion ( Paraguay) ernannt, einem Ort, an dem er viele Seminare abgehalten hat.

Nun heißt es also kürzertreten. Der Neuruppiner A-cappella-Chor singt weiter – allerdings unter neuer Leitung. Und Hans-Peter Schurz? „Ich kann noch andere Sachen machen.“ Wer ihn kennt, glaubt das sofort.

Von Dagmar Simons