Noch bevor der Wahlkampf um den Neuruppiner Bürgermeistersessel richtig begonnen hat, gibt es schon heftige Vorwürfe gegen den AfD-Bewerber Klaus Baumdick aus Buskow. „Als blanke Lüge“ bezeichnete am Dienstag Michael Nehls, bis Juni 2019 im Kreisvorstand der AfD in Ostprignitz-Ruppin, die Behauptung von Baumdick, dass dieser Ende 2017 die AfD wegen so genannten Reichsbürgern in der Partei verlassen habe.

Streit um „Reichsbürger“

Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehnen die geltende Rechtsordnung ab. Trotz mehrfacher Nachfrage habe Baumdick nie einen „Reichsbürger“ benannt, so Nehls. Der einstige Polizist geht davon aus, dass die Frau von Baumdick einst Mitglied der NPD war. Das bestritt Baumdick am Dienstagabend jedoch. Demnach streiten sich Baumdick und Nehls schon seit Längerem vor Gericht. Nehls war im Juni 2019 im Streit aus der AfD ausgetreten und hatte seine Ämter nieder gelegt.

„Weder als Mensch noch als Politiker ist Baumdick für mich wählbar“, so Nehls.

Baumdick: „Das ist Werbung für mich“

Baumdick reagierte am Dienstagabend gelassen auf die Vorwürfe. „Das ist Werbung für mich.“

Allerdings ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen den AfD-Mann – und zwar wegen Hausfriedensbruch. Der Grund: Baumdick hatte die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Zutrittsverbote der Ruppiner Kliniken missachtet und das Klinikgelände betreten. Das Krankenhaus hatte ihn daraufhin angezeigt, was ungeahnte Folgen hatte: Georg Kamrath trat aus der AfD aus und löste zugleich die AfD-Fraktion in der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung auf. Kamrath hatte bei der Kommunalwahl vor gut einem Jahr die meisten Stimmen erhalten.

