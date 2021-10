Der Unmut im Neuruppiner Ortsteil Radensleben über die Denkmalbehörde wächst

Neuruppin/Radensleben

Erneut sorgt eine Entscheidung der Neuruppiner Denkmalschutzbehörde für Kopfschütteln: Das Amt hat die Sanierung der maroden Kopfsteinpflasterstraße im Neuruppiner Ortsteil Radensleben abgelehnt – mit dem Verweis darauf, dass die Straße unter Denkmalschutz steht.

Die gut 30 Radenslebener, die am Mittwochabend zum Ortsbeirat gekommen waren, haben dafür kein Verständnis. Sie drängen seit 30 Jahren, seit 1991, auf eine Sanierung der buckligen Piste. Die Straße sei in den vergangenen Jahren nicht besser geworden, doch die Risse an den Häusern haben zugenommen, hieß es mehrfach. „Wir können doch nicht warten, bis unsere Häuser einfallen,“ sagte einer der betroffenen Anwohner.

Neuruppiner Rathaus hat sofort Widerspruch eingelegt

Ortsvorsteherin Anita Ludwig hat Verständnis für den Unmut – helfen kann sie aber nicht. Zwar hatten Neuruppins Stadtverordnete im Dezember beschlossen, dass die Dorfstraße in Radensleben saniert und dabei ein Gehweg angelegt wird sowie Straßenlaternen errichtet werden. Gut 1,8 Millionen Euro hat Neuruppin für Radensleben eingeplant – doch die Denkmalbehörde versagte die Genehmigung.

Die Neuruppiner Stadtverwaltung hat zwar umgehend Widerspruch eingelegt. Aber offen ist, ob und wann sich die Denkmalschutzbehörde umstimmen lässt. In Radensleben wurde deshalb am Mittwoch diskutiert, welche Protestformen gegen die Entscheidung sinnvoll wären. Dabei wurde auch auf Gnewikow, einen anderen Neuruppiner Ortsteil, verwiesen.

Auch andere haben schlechte Erfahrungen mit der Denkmalbehörde

Gnewikow kämpft seit Jahren um die Sanierung seiner Ortsdurchfahrt und hatte deshalb auch das RBB-Fernsehen eingeladen. Der Kreistag hatte zwar beschlossen, dass die Straße in diesem Jahr saniert wird – doch derzeit sieht es nicht danach aus. Deshalb geht Ortsvorsteher Olaf Matschoss davon aus, dass die Arbeiten erst im Frühjahr 2022 beginnen. „Das ist nicht schön“, so Matschoss.

Der Kreis bestätigte am Donnerstag, dass die Arbeiten an der Dorfstraße in Gnewikow erst 2022 beginnen – damit es keine Winterbaustelle wird. Demnach soll die Dorfstraße zwischen Ende April und Anfang Juli 2022 saniert werden.

Halbwegs zufrieden ist indes Peter Neiß, der Chef des Neuruppiner Tempelgartenvereins. Die Denkmalbehörde hatte zwar Anstoß an den großformatigen Fotoplatten genommen, die an den Wintereinhausungen von fünf Skulpturen angebracht sind. Die Behörde hatte lediglich eine Frist von einem Jahr gewährt, dann müssten die Fotoplatten verschwinden. Doch die Stadt Neuruppin hat Widerspruch gegen diese Entscheidung eingelegt. So lange darüber nicht entschieden ist, dürfen die Fotoplatten bleiben.

Von Andreas Vogel