Einfach auf der faulen Haut liegen, das kann Bernd Krümmling nicht. 30 Jahre hat der Polizist Kindern in den Altkreisen Neuruppin und Wittstock das richtige Verhalten im Straßenverkehr beigebracht – seit 1991 den Dritt- und Viertklässlern bei der Fahrradprüfung, ab 2003 auch Mädchen und Jungen in den Kitas, die sich am Rollerprojekt beteiligt haben.

Wie viele Kinder im Ruppiner Land durch seine Verkehrsschule gegangen sind, das weiß der Verkehrserzieher nicht. Es dürften mehrere Tausend gewesen sein. Gab es doch Anfang der 1990er Jahre allein im Altkreis Neuruppin noch mehr als 20 Grundschulen. Zum Vergleich: Heute gibt es im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin, zu dem auch die Bereiche um Kyritz und Wittstock gehören, gerade mal 25 Grund- sowie drei Förderschulen.

In einer Tiefe von 1100 Metern gearbeitet

Dass der Mann, der vor 63 Jahren in Haldensleben nordwestlich von Magdeburg geboren wurde, mal zum bekanntesten Verkehrserzieher in der Region um Neuruppin werden würde, war ihm keinesfalls in die Wiege gelegt. Hat sich Krümmling doch zunächst für den Kalibergbau interessiert und fünf Jahre unter Tage im Kaliwerk in Zielitz gearbeitet – in einer Tiefe von bis zu 1100 Metern. Mit elf Tonnen schweren Bohrwagen und 65 Kilo schweren Handbohrmaschinen. „Der Kalischacht in Zielitz gehörte damals zu den modernsten in Europa“, sagt Bernd Krümmling noch heute voller Stolz.

Aus privaten Gründen zog er 1984 nach Neuruppin und arbeitete zwei Jahre bei der Forst als sogenannter Harzer. Baumharz dient als natürlicher Klebstoff und ist beispielsweise auch in Heftpflastern enthalten. Zudem lassen sich auch verschiedene Farben und Lacke aus Baumharz gewinnen. Die Arbeit im Wald war zwar körperlich schwer, aber „nix für den Kopf“.

Vier Jahre Streife bei der Autobahnpolizei gefahren

Deshalb sattelte Krümmling 1986 noch mal um und bewarb sich bei der Polizei. Machte ein halbes Jahr eine Schulung in Magdeburg und fuhr dann zunächst vier Jahre Streife bei der Autobahnpolizei auf der heutigen A24. Zu Wendezeiten 1990 wurde bei der Neuruppiner Polizei, die damals noch zum Präsidium in Oranienburg gehörte, ein Verkehrserzieher gesucht. Krümmling hatte Interesse – und baute die Verkehrserziehung in Neuruppin neu auf. Dazu gehörte nicht allein, dass er sich sämtliche Grundschulen vor Ort anschaute und mit den Direktoren und Fachlehrern sprach.

Vielmehr besuchte er auch regelmäßig Kurse – wie etwa 1992 an der Polizeischule in Münster in Nordrhein-Westfalen. Bei einem Ausflug nach Essen lernte Krümmling das Uhu-Prinzip kennen, das seitdem wohl jeder Fahrradschüler im Ruppiner Land kennt. Umschauen, Hand raushalten, umschauen. Doch nicht jedes Kind hat gleich verstanden, was damit gemeint ist. So erinnert sich Krümmling mit einem Lächeln an einen Jungen in Gildenhall, der freudig „Uhu“ rief und dann sofort mit seinem Rad losfuhr – ohne sich umzuschauen.

„Ich hatte den besten Beruf der Welt“

„Ich hatte den besten Beruf der Welt“, sagt Krümmling, der Anfang Juni mit 63 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Zugute kam ihm dabei, dass er sich meist gut in die Kinder reindenken konnte. Dieses Einfühlungsvermögen hat nicht jeder Erwachsene.

Der ständige Kontakt mit den Kindern, Schülern und Jugendlichen hat Bernd Krümmling auch fit gehalten. Am Oberstufenzentrum (OSZ) in Neuruppin informierte der Polizist in den Wintermonaten regelmäßig über Folgen des Rauchens, der Magersucht sowie die Auswirkungen von Alkohol und Zuckersucht. Dabei schreckte Krümmling auch nicht davor zurück, Jugendliche mit Schockbildern von Unfällen aus der Region zu konfrontieren.

Den ersten Marathon in Lübeck gelaufen

Zum anderen treibt Krümmling seit Kindertagen gerne Sport. Das fing an mit dem Geräteturnen in Haldensleben, dort schaffte er es bis zu den Bezirksmeisterschaften, über das Volley- und Fußballspielen, Tischtennis bis hin zum Inlineskaten, Paddeln und Windsurfen.

1995 ist Krümmling seinen ersten Marathon gelaufen, in Lübeck. Nach drei weiteren Marathons folgte 2007 in Moritzburg bei Dresden ein halber Ironman – also 1,9 Kilometer Schwimmen, gut 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. „Ich war Viertbester in meiner Altersklasse“, weiß der Neuruppiner. 2007 wurde Krümmling auch zweitbester Polizeisportler des Jahres in Brandenburg, hinter Thomas Röper, ebenfalls Polizist in Neuruppin.

Krimis für sich entdeckt

„Man braucht eine gewisse Grundspannung für Sport“, sagt Bernd Krümmling. Deshalb läuft und radelt er regelmäßig, etwa zwei- bis dreimal die Woche. Beim Laufen sind es meist zwischen acht und 15 Kilometer, beim Radeln oft gut 40 Kilometer.

Seitdem der vierfache Vater in den Ruhestand gewechselt ist, hat er auch das Lesen von Krimis für sich entdeckt, die er früher abgelehnt hat. Vor allem Romane von Sebastian Fitzek, Kathy Reichs und Tess Gerritsen haben es ihm angetan, weil diese mit ihren Schilderungen des Polizeidienstes der Realität recht nahe kommen.

Eine Nachfolgerin ist in Sicht

Besonders viel Zeit zum Lesen hat Krümmling aber nicht. Schließlich gibt es vier Enkel, die ihren Opa regelmäßig sehen wollen. Deshalb hat er im Garten schon ein Klettergerüst aufgebaut. Und dann ist Krümmling trotz des Ruhestandes weiterhin Mitglied bei der Verkehrswacht in Neuruppin. Die ersten Termine sind bereits für Mitte August vereinbart.

Übrigens: Auch künftig soll es bei der Neuruppiner Polizei Verkehrserziehung für Kinder geben. Verraten wurde am Dienstag lediglich, dass diese Aufgabe eine Frau übernehmen wird.

Von Andreas Vogel