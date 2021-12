Der erste Doktor der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) ist auch Philosoph

Neuruppin/Potsdam

Der 36-jährige Samuel Thoma ist der erste Wissenschaftler, der an der 2018 gegründeten Fakultät für Gesundheitswissenschaften einen Doktortitel erworben hat – und zwar am Standort der Medizinischen Hochschule Brandenburg „Theodor Fontane“ (MHB) in Neuruppin.

Glücklich darüber ist nicht allein Thoma selbst, der mit seiner Familie in Berlin wohnt und als Assistenzarzt in der psychiatrischen Abteilung der Immanuel-Klinik Rüdersdorf arbeitet, einer Hochschulklinik der MHB. „Die Möglichkeit, Dissertationen zu erstellen, ist ein Meilenstein in der Geschichte der MHB und von enormer Bedeutung für unsere junge Universität“, sagte Hans-Uwe Simon, der Präsident der MHB. Simon gehörte zu den ersten Gratulanten.

Der erste, der seine Arbeit verteidigen durfte

„Ich habe mich sehr über die Option gefreut, an der MHB promovieren zu können und fühle mich geehrt, sogar der erste zu sein, der seine Arbeit hier verteidigen durfte“, sagte Thoma, der vor dem Dr. med. bereits einen Doktor der Philosophie in Heidelberg erworben hatte.

In seiner Dissertation setzte sich Thoma mit dem in Deutschland noch wenig bekannten französischen Philosophen Henri Maldiney (1912 – 2013) und seiner Bedeutung für die heutige Psychiatrie auseinander. „Maldiney ist insofern ein außergewöhnlicher Autor, als er ohne fachliche Ausbildung in der Psychiatrie eine eigenständige Theorie der Psychosen sowie Ansätze für ihre Therapie entwickelt hat“, so Thoma, der seit 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der MHB tätig ist.

Nach dem Abitur in Südafrika ein autistisches Kind betreut

Geboren und aufgewachsen ist Thoma in Süddeutschland in der Nähe des Bodensees. Nach seinem Abitur in Radolfzell, einer gut 30.000 Einwohner zählenden Stadt in Baden-Württemberg, hat er ein freiwilliges soziales Jahr in Südafrika absolviert und dort als Erzieher für Kinder mit Behinderungen gearbeitet. „Ich war eine Art Pflegevater für ein zehnjähriges autistisches Kind.“ Das habe ihn geprägt, sagt Thoma.

Allerdings war er schon vorbelastet – seine Mutter ist Psychiaterin, sein Vater Anästhesist. „Bei uns wurde am Esstisch viel über Psychosen und Wahn gesprochen“, so Thoma. Als kleiner Junge habe er das sehr interessant gefunden, auch wenn er damals nichts davon verstanden habe.

Wegen Lust auf Abenteuer in Berlin Medizin studiert

Während des sozialen Jahres in Südafrika habe er sich entschieden, Psychiatrie und Philosophie zu studieren. „Mich hat schon immer das Spannungsverhältnis zwischen Medizin und Philosopie interessiert.“ Das gehört für Thoma zusammen, wobei die Philosopie für ihn eine große Bereicherung der täglichen Arbeit als Assistenzarzt in der Psychiatrie bedeutet.

Seine Eltern haben sich gefreut, als er ihnen sagte, dass er nach dem Jahr in Südafrika Medizin und Philosophie studieren wolle. Allerdings kam er dafür nicht nach Süddeutschland zurück, sondern begann 2005 das Studium an der Charité in Berlin. „Ich hatte Lust auf Abenteuer.“

Seit 2018 regelmäßig zu Vorlesungen der MHB in Neuruppin

Das Kuriose bei seinen Doktorarbeiten: In Philosophie hat er über ein psychiatrisches Thema geschrieben, in der Medizin über ein philosophisches. Dieses wird Ende Januar 2022 auch als Buch erscheinen.

Inzwischen ist Thoma mit einer Philosophin verheiratet, die Software-Entwicklerin ist. „Sie hat sich für die Philosophie des Programmierens entschieden“, sagt Thoma. Das Paar hat einen zweijährigen Sohn, der aufmerksam verfolgt, wenn der Papa Gitarre spielt. Bei der MHB in Neuruppin hielt Thoma seit 2018 regelmäßig Vorlesungen und leitete Seminare – bis diese wegen der Corona-Pandemie wieder ausfallen mussten. Seitdem passiert vieles Online am Rechner.

Um sich vor Rückenschmerzen durch das viele Sitzen zu schützen, macht Thoma in seiner Freizeit Yoga, wenn er nicht gerade wieder einen spannenden philosophischen Text liest.

Die MHB gehört zu den Trägerhochschulen der neuen Fakultät

Die Promotionsordnung der Fakultät für Gesundheitswissenschaften ist übrigens erst im November 2020 in Kraft getreten. Seitdem sind für Studierende, Nachwuchsforschende sowie Ärztinnen und Ärzte der drei Trägerhochschulen (Uni Potsdam, MHB und Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg) sowohl Promotionen als auch die Verleihung der zwei akademischen Grade Dr. med. und Dr. rer. medic. möglich. Laut der Fakultät gibt es derzeit etwa 50 Promotionsverfahren, die in den kommenden Monaten zum Abschluss kommen werden.

Die Fakultät für Gesundheitswissenschaften bildet den Kern des Gesundheitscampus Brandenburg. Ziel sei es, neuartige medizinische, pflegerische und medizin-technische Versorgungsangebote sowie innovative Studiengänge zu entwickeln, heißt es. In Kooperation mit weiteren Hochschulen und Forschungseinrichtungen soll die Fakultät zudem zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Flächenland Brandenburg beitragen.

