So will die Junge Union bei Brandenburgs Jugend punkten

André Wiesner sitzt in seinem Büro in der Berliner Wilhelmstraße in Sichtweite des Reichstags. Hinter der modernen Glasfassade sind die Abgeordnetenbüros der Bundestagsfraktionen untergebracht. Wiesner, runde Brille, kariertes Hemd, arbeitet hier seit anderthalb Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines CDU-Abgeordneten.

Seit Ende Oktober ist André Wiesner stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Brandenburg. Beim Brandenburgtag des CDU-Nachwuchs im südbrandenburgischen Drebkau wählten ihn 85 Prozent der Delegierten. „Ich war freudig überrascht, eine so große Zustimmung zu bekommen“, sagt Wiesner, der auch Vorsitzender der Jungen Union in seinem Heimatkreis Ostprignitz-Ruppin ist.

Geboren und aufgewachsen ist der heute 28-Jährige in Neuruppin. Nach dem Abitur am Evangelischen Gymnasium studierte er zunächst europäisches Management an der Technischen Hochschule Wildau, dann Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität und der Freien Universität in Berlin. Er ist viel herum gekommen in seiner Studienzeit: Auslandssemester in Brasilien, Praktika im Europäischen Parlament und in der deutschen Botschaft in London.

2013 trat Wiesner in die SPD ein

Zur CDU kam er auf Umwegen: 2013, mit 22, trat er zunächst in die SPD ein. Ein natürlicher Schritt, wie er zunächst dachte: „Ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt. Meine Mutter war alleinerziehend, hat ihr Leben lang als Verkäuferin gearbeitet.“ Eine Zeit lang war er sogar Schatzmeister des SPD-Kreisverbandes. Irgendwann entdeckte er, dass er politisch anders als seine Genossen tickte.

Die Debatte um die Kreisgebietsreform in Brandenburg gab für ihn den Ausschlag, sein Parteibuch zu wechseln: „Mich hat die Gutsherrenart gestört, mit der die SPD damals das Problem angegangen ist.“ Vieles sei den Regionen aus Potsdam diktiert worden. „Das ist nicht mein Verständnis von Politik im ländlichen Raum“, sagt er. 2016 trat Wiesner trat aus der SPD aus und kurze Zeit später in die CDU ein.

Den Jugendlichen auf dem Land eine Stimme geben

Konservativ sein bedeutet für Wiesner Werte wie Nächstenliebe zu bewahren und mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit auf politische Probleme zu reagieren, um die bestmögliche Lösung für alle zu finden. „Ich halte wenig davon, jedem neuen Hype gleich hinterher zu rennen. Stattdessen sollten wir Entscheidungen besonnen treffen“, erklärt er.

In der Jungen Union möchte Wiesner vor allem eines erreichen: „Wir wollen den Jugendlichen im ländlichen Raum eine Stimme geben.“ Wie mit den Problemen junger Menschen auf dem Land umgegangen wird, sei letztendlich entscheidend für die Zukunft ländlicher Regionen. „Wir müssen uns fragen, wie wir den ländlichen Raum attraktiv machen können, um junge Leute zu halten“, sagt er.

Nach der Arbeit in den Hörsaal

Ein Thema, das die Jugend im ländlichen Raum besonders bewegt, sei ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr, meint Wiesner. Vor allem nach Berlin, wohin es viele junge Leute aus Brandenburg zum studieren oder arbeiten zieht, aber auch auf dem Land. Er würde selbst gern wieder in seiner Heimatstadt leben. Doch unter anderem die schlechte Bahnanbindung schrecke ihn ab. „Im Kaiserreich war die Verbindung ins Berliner Zentrum besser als heute“, lacht er.

Nach Feierabend studiert Wiesner Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität. Er, der Volkswirt, möchte sich mehr mit politischer Theorie auseinandersetzen. Wiesner ist der erste aus seiner Familie, der studiert hat. Bildung bedeutet für ihn mehr, als bloß Abschlüsse zu erwerben. Er nennt es das bundesrepublikanische Versprechen: Den sozialen Aufstieg durch Bildung und eigene Leistung schaffen zu können.

Steigende Immobilienpreise sind kein Großstadtproblem

Dieses Versprechen gelte nach wie vor, sagt Wiesner, sieht es jedoch in Teilen auch bedroht. Vor allem die steigenden Immobilienpreise machten jungen Menschen zu schaffen. In Berlin wohnt er im Wedding. In dem Kiez sind die Mieten in den letzten zehn Jahren um 121 Prozent gestiegen – der zweithöchste Anstieg in der Hauptstadt.

Ein Problem, das nicht nur die Großstadt betrifft: Auch in Neuruppin sind Mieten und Grundstückspreise in den letzten Jahren stark gestiegen. „Wir müssen dafür sorgen, dass sich auch Menschen mit einem kleinen Einkommen noch ein Eigenheim leisten können, um so fürs Alter vorsorgen zu können", sagt er.

