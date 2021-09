Der neue Parkplatz am Rand der Kyritz-Ruppiner Heide braucht noch Zeit

Neuglienicke

Es ist noch unklar, wann der Parkplatz für Besucher der Kyritz-Ruppiner Heide in Neuglienicke fertig werden wird. Die im Mai begonnenen Arbeiten seien noch nicht abgeschlossen, teilte Gerald Brose von den Neuruppiner Stadtwerken auf Anfrage mit.

Demnach sind zwar die Oberflächen der 17 Pkw- und zwei Busstellplätze sowie die Verkehrsflächen der Zu- und Abfahrten fertiggestellt. Und auch eine Trockentoilette, baugleich wie die in Pfalzheim, wurde inzwischen in Neuglienicke errichtet.

Parkplatz in Neuglienicke sollte schon im Sommer fertig sein

Doch fehlen derzeit noch die Sitzgelegenheit mit Überdachung, Papierkorb und Hinweisschilder. Das ist für Mitte Oktober geplant, während der Bereich im November bepflanzt werden soll. Erst danach erfolge die Bauabnahme und die Übergabe an die Fontanestadt, so Brose.

Zu den 17 Pkw-Stellplätzen gehört einer für Menschen mit Beeinträchtigungen. Zudem seien die Parkplätze mit einem erhöhten Steig angelegt, so dass ein gefahrloser Ein- und Ausstieg möglich ist. Bei großer Nachfrage könne die Anlage „unkompliziert“ um mindestens weitere 27 Pkw-Stellplätze erweitert werden, heißt es von den Stadtwerken.

Eigentlich sollte der Parkplatz in Neuglienicke schon bis zum Sommer fertig sein. Doch war bei Baubeginn ein kleiner Bunker entdeckt worden, der die Arbeiten verzögerte.

Sprengstoffexperten prüfen vierten Weg in die Heide

In diesem Jahr hat es besonders viele Touristen in die Kyritz-Ruppiner Heide gezogen. Allerdings sind weiterhin erst drei Wege in das einstige militärische Übungsgelände für Touristen frei gegeben. Sie starten in Neuglienicke, Pfalzheim und Rossow.

Zwar gibt es seit Längerem Wünsche nach ein oder zwei weiteren Wegen – diese sind aber noch nicht nach Munition abgesucht. Derzeit prüft der Kampfmittelbeseitigungsdienst die „Gefährdungslage“ südlich des Weges von Neuglienicke zum knapp 15 Meter hohen Heideturm. Eine „finale Entscheidung“, ob dort ein Weg für Touristen und Wanderer frei gegeben werden könne, werde aber nicht mehr in diesem Jahr erwartet, hieß es vom Landkreis.

Von Andreas Vogel