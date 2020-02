Höhere Preisgelder beim Dorfwettbewerb

Neuruppin

Wenn sich das nicht lohnt: Die Preisgelder für den Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ sind deutlich aufgestockt worden. Der Sieger erhält in diesem Jahr 10.000 Euro statt zuletzt 1500 Euro, für den zweiten Platz gibt es es 5000 Euro anstelle von 1000 Euro und der Drittplatzierte bekommt 3000 Euro statt 500 Euro.

Mit dem Wettbewerb soll das ehrenamtliche Engagement von Bürgern in ihrer Heimat gewürdigt werden. „Ohne den Einsatz vieler Menschen, würde in unserem Landkreis ein riesiges Stück Lebensqualität verloren gehen“, teilte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) mit. Woher das aufgestockte Preisgeld kommt, das verriet die Kreisverwaltung nicht.

Teilnahmeberechtigt für den Wettbewerb sind Gemeinden sowie Gemeinde- und Ortsteile mit überwiegend dörflichen Charakter, in denen bis zu 3000 Menschen leben. Die Bewerbungsfrist für den Kreiswettbewerb, die am Mittwoch, 19. Februar beginnt, endet am 15. Juni 2020. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und die Informationen über die einzureichenden Unterlagen sollen in Kürze auf der Webseite des Kreises unter www.opr.de zu finden sein. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Antje Woltersdorf vom Bau- und Umweltamt. Sie ist per Mail unter antje.woltersdorf@opr.de zu erreichen.

Von Andreas Vogel