Deutlich mehr Einbrüche und Betrugsversuche in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Polizeidirektion Nord in Neuruppin hat im vergangenen Jahr etwa 1000 Straftaten weniger als 2019 registriert. „Wir sind auf einem historisch niedrigen Wert“, sagte der Leiter der Direktion, Frank Storch, als er am Donnerstag die Kriminalitätsstatistik für 2020 vorstellte. Die Polizeidirektion ist für die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel zuständig.

„Wir sind jetzt auf einem Niveau von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen“, so Storch. Demnach ist vor allem die Zahl der Diebstähle deutlich zurückgegangen. Sie machen aber mit 7010 Fällen weiterhin etwa ein Viertel aller gut 23.500 Straftaten in der Region aus.

Rückgang der Straftaten im ersten Lockdown

Der Polizeichef erklärte den Rückgang damit, dass die Corona-Pandemie die Struktur von Räubereien verändert und wohl teilweise auch verhindert habe. Das sei vor allem in den Monaten März bis Mai, dem ersten sogenannten Lockdown, sowie im November und Dezember 2020 deutlich geworden. In dieser Zeit habe die Polizei deutlich weniger Straftaten registriert, so Storch.

Für zwei Bereiche trifft das aber nicht zu: So ist die Zahl der Wohnungseinbrüche nach zwei Jahren des Rückgangs und gegen den Landestrend wieder deutlich gestiegen. Von den 425 Fällen, das sind gut 100 mehr als im Vorjahr, konnte die Polizei 73 aufklären.

Eine Serie von Einbrüchen in Ostprignitz-Ruppin

Auffällig ist dabei, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Prignitz mit 59 nahezu auf dem Vorjahresniveau liegt, während die Polizei in Ostprignitz-Ruppin 121 Wohnungseinbrüchen fast eine Verdopplung zum Vorjahr (65) registrierte und es auch in Oberhavel mit 245 Fällen viel mehr waren als 2019, da wurden 196 Wohnungseinbrüche gemeldet.

Der Polizeichef führte den drastischen Anstieg in Ostprignitz-Ruppin auch auf eine Serie von Einbrüchen zurück, die bereits im Oktober 2019 begonnen hatte und sich bis in den Februar 2020 zog. Mit Ausbruch der Corona-Krise sei die Zahl der Wohnungseinbrüche jedoch wieder rapide zurück gegangen – vermutlich weil dann viele Leute von zu Hause arbeiteten.

Mehr Fälle von falschen Polizisten, die Senioren anrufen

Mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr haben sich zudem die Betrugsversuche, bei dem angebliche Polizeibeamte versuchen, Senioren dazu überreden, ihr Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben.

Dabei gibt es laut Polizei derzeit vor allem drei Varianten: Der Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur mit einer Kaution von 10.000 Euro aus der Haft kommen. Bei Verdächtigen eines Raubüberfalls wurde die Adresse des Senioren gefunden, so dass Bargeld und Wertgegenstände jetzt sicherer bei der Polizei wären oder aber der vermeintliche Polizist bietet an, zu prüfen, ob sich bei dem Bargeld zu Hause auch Falschgeld darunter befindet.

Geringe Aufklärungsrate bei Betrugsmaschen

„Das ist eine sehr perfide Art, um alte Leute um ihr Erspartes zu bringen“, sagte Storch. Die Polizei will deshalb verstärt mit Handzetteln vor diesen Betrugsmaschen, zu denen auch die sogenannten Enkel-Tricks gehören, warnen. Die Zettel sollen als erstes in den Impfzentren ausgelegt werden, sagte der Polizeichef.

Die Aufklärungsrate bei derartigen Betrugsmaschen liegt unter zehnt Prozent. Die Ermittlungen seien langwierig und schwierig, da viele der Anrufe aus dem Ausland stammen und mehrfach umgeleitet werden, so Storch.

Deutlich mehr Fälle als im Vorjahr hat die Polizei auch beim Verbreiten von poronografischen Fotos und Erzeugnissen sowie beim Ausnutzen sexueller Neigungen registriert. Letztere funktionierten zumeist nach dem Prinzip „Schickst du mir ein Bild von deinem nackten Körper, dann schicke ich dir auch eines von mir“, so Storch. Die Polizei hofft deshalb, dass Eltern, Erzieher und Lehrkräfte darauf achten, was Kinder und Jugendliche im Internet alles machen.

Von Andreas Vogel