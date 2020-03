Die Band Saga begeistert in Neuruppin die Fans

Neuruppin

Saga – allein der Name klingt wie eine lange Legende. Und in der Tat ist die kanadische Band schon eine ganze Weile im Geschäft. 1977 wurde Saga gegründet – von den Gründungsmitgliedern sind immerhin noch Sänger Michael Sadler und Gitarrist Ian Chrichton dabei.

Zur Galerie Saga stehen seit 1977 auf der Bühne und waren besonders in Deutschland beliebt. Nun, mehr als 40 Jahre nach Gründung, sind sie immer noch auf Tour und begeisterten in neuruppin mit den guten alten Hits.

Am Freitagabend gastierte die Band im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten – vor 230 Fans. Das ist bedauerlich wenig – bedenkt man, wie bekannt die Band damals war – vor allem in Deutschland war die Fangemeinde riesig. Die Fans im Saal allerdings sind euphorisch dabei – viele tragen Saga-Shirts und feuern die Musiker ordentlich an – die ihrerseits den Saal mit Spielfreude und den nach wie vor meisterlich gespielten Progrock-Hits anheizen.

230 Gäste im Kulturhaus Stadtgarten

„Out of the shadows“ – schon der Beginn ist druckvoll. Neben Crichtons Gitarre, die immer wieder im Lauf des Abends für Gänsehautmomente sorgt, machen Jim Gilmour am Keyboard, Mike Thorne am Schlagzeug und Dusty Chesterfield am Bass ordentlich Blitz und Donner. Dazu der Gesang Michael Sadlers, der sich auf der Bühne auslebt – mit markigen Gesten und großen Schritten. Er hebt die Hände, lässt die Finger flirren wie ein Magier, der die Fans an unsichtbaren Fäden zieht. Er hüpft, er schreitet, er reckt das Mikro in die Menge. Er greift zum Bass oder in die Tasten. Und singt sich die Seele aus dem Leib.

Saga ließen die großen alten Songs aufleben. Quelle: Regine Buddeke

Die Band hat ihre Höhen und Tiefen gehabt – die Alkoholsucht Sadlers und seine Bandpause von 2007 bis 2011, dazu einige Besetzungswechsel – nichts hat sie nicht in die Knie gezwungen. Man spielte weiter, auch wenn die Band an den Erfolg der frühen Jahre nicht wieder anknüpfen konnte. Auch wenn es 2017 noch hieß, die Band würde sich nun endgültig trennen und von der Bühne verabschieden, spielen Saga weiter und weiter. Mehr als 20 Studioalben haben sie eingespielt, dazu noch diverse Live-Mitschnitte.

Natürlich dürfen an diesem Abend die Top-Hits von Saga nicht fehlen. „You’re not alone“ singt Sadler und lässt das Publikum zum großen Chor werden. Das ist mit Feuer im Herzen dabei, Arme werden gereckt, man singt, man wippt, man jubelt, man wiegt sich selbstvergessen und mit geschlossenen Augen.

Diamantfunkelnde Gitarrenmotive

„Conversations“ – einmal mehr lässt ein diamantfunkelndes Gitarrenmotiv den Atem stocken. „Trust in me“, beschwört Sadler seine Fans. Das muss man ihnen zwar nicht extra sagen, denn schon längst ist klar – vertrauen kann man auf den Sound of Saga nach wie vor.

„Den singen wir zum ersten Mal bei dieser Tour“, ruft Keyboarder Gilmore über „Days like these“ und singt gleich selbst. „On the loose“ – auch eine der Saga-Perlen, schon bei den ersten Akkorden jubeln die Fans entzückt auf. „No one could stop you now“ – keiner kann dich jetzt bremsen – singt Sadler und spricht damit allen aus der Seele. Sich selbst gleich mit.

Das Publikum war begeistert. Quelle: Regine Buddeke

Song für Song spielen die Musiker, im Hintergrund headbangen Sadler und sein Keyboarder synchron – man feiert die Musik. „Careful“ – kraftstrotzend und glutvoll, ein druckvoller und atmosphärisch dichter Soundteppich mit vielen schillernden Details, dann ein Drummer-Solo vom Feinsten.

„Ice Nice“ – eine feine Ballade, musikalisch ausgereizt und mit schmelzend-schönem Gesangspart. Einmal mehr kommt Freude auf, auch bei „Scratching the surface“. Das shuffelig-schaukelnde „Humble Stance“ macht Lust zu Tanzen und freizudrehen. „Pitchman“ und „Don’t be late“ – noch zwei Top-Hits. Sadler presst die Hand aufs Herz, er schwitzt und strahlt, wirft eine Kusshand ins aufgedrehte Publikum.

Zweistündigen Show ohne Pause

Das johlt und klatscht wie wild – Saga ist für Zugaben nach der zweistündigen Show ohne Pause durchaus willens und bereit für Zugaben. „I’m back“ – nomen est omen – singt Sadler, als er wieder auf die Bühne kommt und das berühmte „Wind him up“.

Am Ende schleudert der Drummer seinen Stick in den Rang – Saga-Fan Volker Rauholz ist der glückliche Fänger. „Ich habe Saga 1980 in der Deutschlandhalle erlebt – vor 10 000 Leuten. Eigentlich traurig, dass es heute nicht mehr sind“, bedauert er. „Es war ein tolles Konzert.“

Von Regine Buddeke