Die Bildungsakademie hat ein neues Wohnheim in Neuruppin

Neuruppin

Die Hälfte der Arbeiten ist geschafft: Die ersten Schüler, die sich am Oberstufenzentrum in Neuruppin zu Fleischern, Tischlern und Verwaltungsfachangestellten ausbilden lassen, wohnen ebenso bereits in dem einstigen Übergangswohnheim in Treskow wie künftige Physiotherapeuten und Pflegekräfte der Medizinischen Bildungsakademie Neuruppin ( MBN).

Die MBN, eine Tochter der Pro Klinik Holding, lässt derzeit das ehemalige Übergangswohnheim für Flüchtlinge umbauen. Aus den Räumen werden Ein- und Zwei-Personen-Zimmer. Rund 250.000 Euro hat die Holding bereits in die Arbeiten investiert.

Anzeige

Vier Betreuer kümmern sich um die Schüler

„Das ist ein Gebäude, das viel Platz bietet“, sagt Gabriele Plaasch. Die 62-Jährige ist Leiterin der Medizinischen Bildungsakademie und inspizierte am Dienstag die Arbeiten.

Die MBN hat als Wohnheim zuletzt einen sogenannten Modulbau an der Alt Ruppiner Allee genutzt. In diese sind nun die Flüchtlinge umgezogen. Sie hatten das Heim im April nach einem Kakerlaken-Befall verlassen müssen.

„Wir haben in dem Heim jetzt genau so viele Plätze wie zuvor an der Alt Ruppiner Allee“, sagt Plaasch. Die Besonderheit ist, dass sich der Landkreis und die Kliniken die Kapazitäten in dem Haus teilen. Denn die minderjährigen Schüler des Oberstufenzentrums, die auf einen Heimplatz angewiesen sind, gehören streng genommen zum Landkreis. Um die Betreuung der Schüler kümmern sich vier Erzieher, die sonntags von 17 Uhr bis freitags 15 Uhr im Heim sind.

MBN-Chefin Gabriele Plaasch an einem Kühlschrank in der Gemeinschaftsküche. Jeder Bewohner hat sein abschließbares Fach. Quelle: Henry Mundt

Für diese Jugendliche hat sich mit dem Umzug einiges geändert. Bisher mussten sie morgens nur rechtzeitig aus dem Bett fallen und waren schon bei ihrer theoretischen Ausbildung im Oberstufenzentrum. Jetzt liegt ein knapp zehn Kilometer langer Fahrweg dazwischen. Zwar gibt es eine Bushaltestelle direkt vor dem Wohnheim zum Oberstufenzentrum. Doch die Fahrzeit mit dem Bus beträgt etwa 40 Minuten, sagt Wohnheimleiterin Susanne Kliemann (47).

Basketballkorb und Fitness-Raum geplant

Für die ehemalige Erzieherin liegen die Vorteile des Heimes auf der Hand. „Hier gibt es mehr Platz für die Schüler und auch ausreichend Parkplätze.“ Zudem soll im Keller noch ein Fitnessraum entstehen. Auch ein Basketballkorb und eine Tischtennis-Platte sind geplant. Zudem dürfte ab dem Frühjahr der Ruppiner See locken, der keine 100 Meter entfernt liegt.

Während die Bildungsakademie einige Zimmer auch für Studenten und Praktikanten anbieten will, die im Neuruppiner Krankenhaus arbeiten, sowie für Mitarbeiter, die zunächst auf Probe in der Klinik-Holding tätig sind, ist noch offen, was mit den zwei bisher nicht genutzten Etagen passieren soll. „Wir sind noch beim Überlegen, was daraus wird“, so Plaasch.

Das Gebäude war 1972 als Schullehrheim für die Elektro-Physikalischen-Werke (EPW) errichtet und bis Mitte der 1990er Jahre genutzt worden. Während ein zweites Gebäude dieser Art, das in der Nähe stand, abgerissen wurde, weil es dafür keinen Bedarf mehr gab, stand das jetzige Heim nur kurz leer. Dort waren seit Ende der 1990er Jahre Asylbewerber untergebracht.

Noch sind die Umbauarbeiten in dem einstigen Übergangswohnheim für Flüchtlinge nicht beendet. Quelle: Henry Mundt

Von Andreas Vogel