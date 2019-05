Neuruppin Neuruppin - Die CDU gewinnt die Kreistagswahl Die AfD erreicht auf Anhieb sechs Mandate im Kreistag Ostprignitz-Ruppin – die SPD kommt auf acht, die Linke auf sieben Sitze

Kommunalwahl und Europawahl 2019 in Ostprignitz-Ruppin: Am Nachmittag haben die Wahlvorstände in der Pestalozzischule in Neuruppin begonnen, die äußeren Umschläge der Wahlbriefe für die Europawahl im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu öffnen. Quelle: Reyk Grunow