Die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin spitzt sich drastisch zu

Neuruppin

Die Corona-Lage in Pflegeeinrichtungen in Ostprignitz-Ruppin spitzt sich offenbar drastisch zu: Das Gesundheitsamt Neuruppin hat am Donnerstag 95 neue Infektionen sowie zwei Todesfälle gemeldet. Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) schlägt deshalb Alarm. Betroffen seien vor allem Alten- und Pflegeeinrichtungen, unter anderem in Fehrbellin, Neuruppin und Wittstock.

Reinhardt hält das für eine Folge der Feiertage. „Hier scheinen Weihnachten und Silvester stark nachzuwirken.“ Möglicherweise wurden die Viren durch Besucher in die Einrichtungen gebracht. „Es ist offensichtlich noch immer so, dass es dort nicht ausreichend Schutzvorkehrungen gibt.“

Die mobilen Impfteams beginnen im Raum Kyritz und Wittstock

Die Betten in den Krankenhäusern seien stark ausgelastet. Ärzte und Pflegekräfte am Ende dessen, was sie leisten können. „Das ist eine Situation, die wir auf Dauer nicht aushalten werden“, so Reinhardt.

Einzige Lösung aus seir Sicht: So schnell wie möglich impfen. Ab Montag, 11. Januar, werden auch in Ostprignitz-Ruppin die ersten zwei mobilen Impfteams zu Pflegeeinrichtungen ausrücken, zunächst im Raum Wittstock und Kyritz. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) hat das kurzfristig mit dem Landkreis organisiert. Ursprünglich sollten die mobilen Impfteams erst ausrücken, wenn das Impfzentrum in Kyritz am 1. Februar in Betrieb geht.

Wenige Tage nach Kyritz und Wittstock werden die Impfteams auch die Heime rund um Neuruppin und Lindow anfahren. Wann genau, das konnte Reinhardt am Donnerstag noch nicht sagen.

Heime müssen den Impfbedarf vorab anmelden

Geimpft werden zunächst alle Bewohner von Einrichtungen, die 80 Jahre und älter sind. Dazu müssen die Pflegeeinrichtungen vorab ihre Bewohner in einem eigens geschaffenen Portal des DRK anmelden.

Die Anmeldungen machen Reinhardt offenbar besonders Sorgen. Er geht davon aus, dass ab Montag ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Auch wenn er noch nicht sagen konnte, wie viele Dosen geliefert werden.

Vorgesehen ist, dass die Teams am Morgen mit einer festen Menge an Impfstoff aufbrechen und solange impfen, bis dieser aufgebraucht ist. Fatal wäre es da, wenn zu wenige Anmeldungen vorliegen.

Wer nicht im Heim lebt, muss sich selbst kümmern

Alle über 80-Jährigen, die nicht in einem Heim leben, müssen sich weiterhin selbst über die Telefon-Hotline 116 117 um einen Termin bemühen. Für das Impfzentrum in Kyritz sollen ab Montag, 18. Januar, Termine vergeben werden können, so Reinhardt.

Bei den aktuellen Todesfällen handelt es sich um zwei Personen, die in einer Einrichtung für betreutes Wohnung in Neuruppin lebten. Zum Alter und Geschlecht der zwei Todesopfer konnte der Kreis am Donnerstag noch nichts sagen.

Klar ist, dass es mehrere Corona-Fälle im Neuruppiner Hospiz gibt und auch drei Betreuungseinrichtungen im Raum Fehrbellin betroffen sind. Darunter ist eine Kita in Fehrbellin. Eine Gruppe mit neun Kindern und drei Erziehern wurde deshalb in Quarantäne geschickt.

Auf Intensivstationen liegen 30 Patienten

113 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung werden derzeit in Kliniken im Landkreis behandelt, davon 30 auf einer Intensivstation. 14 Personen müssen beatmet werden.

Laut der Corona-Seite des Kreises ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle binnen eines Tages um 69 auf 786 gestiegen. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, stieg um 24 auf 1010.

Besonders stark ist der Anstieg aktiver Corona-Fälle in Neuruppin. Dort sind aktuell 344 Infektionen gemeldet, das sind 36 mehr als am Mittwoch. In Wittstock gibt es derzeit 83 Corona-Fälle, in der Gemeinde Fehrbellin 82, in Rheinsberg 66 sowie im Amt Lindow 53.

In der Gemeinde Wusterhausen wurden 43 Infektionen registriert, im Amt Neustadt (Dosse) 37, in Kyritz 33, im Amt Temnitz 24 sowie in der Gemeinde Heiligengrabe 21.

Der Inzidenzwert ist erst mal gefallen

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land von 336,8 auf 292,3 gesunken. Allerdings gehört die Region damit weiterhin zu den Gebieten mit den höchsten Infektionsraten in Brandenburg und zählt zudem zu einer Hotspot-Region, da der Wert über 200 liegt. Zudem sind die 95 neuen Corona-Fälle, die das Neuruppiner Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet hat, noch nicht in dem Inzidenzwert berücksichtigt. Die neuen Daten werden landesweit mit einer Verzögerung von etwa einem halben Tag eingepflegt.

Den höchsten Inzidenzwert hat aktuell Oberspreewald-Lausitz (429,2) vor Cottbus und dem Kreis Prignitz (beide 340,1).

Von Andreas Vogel und Reyk GrunowB