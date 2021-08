Sie sind Wortakrobaten, sie sind witzig und sie nehmen alles aufs Korn, was ihnen im Alltag an Skurrilem unterkommt: Kreuzfahrten, TV-Fremdschäm-Shows, Pärchen bei Ikea und mehr. Dafür haben „die Feisten“ 2017 den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Am Freitag beglückten sie knapp 600 Zuhörer in Neuruppin.