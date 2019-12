Die Feuerwehren müssen auf Hilfe warten

Neuruppin

Die freiwilligen Feuerwehren in den Ämtern Lindow und Temnitz sowie in der Gemeinde Heiligengrabe, die keine sogenannten Stützpunktwehren sind, werden vorerst keine finanzielle Unterstützung vom Landkreis für den Kauf neuer Einsatztechnik bekommen. Ein entsprechender Antrag der Fraktion Bauern, freie Wähler und FDP wurde am Donnerstagabend nach kurzer Debatte in den Wirtschaftsausschuss verwiesen.

CDU : Das ist eine teure Landesaufgabe

„Wir haben gerade den Haushalt für 2020 beschlossen und können die Feuerwehren frühestens 2021 bedenken“, sagte Kay Noeske-Heisinger (Grüne). Die Feuerwehren im Amt Temnitz und in der Gemeinde Heiligengrabe hätten eine besondere Aufgaben zu leisten, da sie die Autobahn A 24 betreuen, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke. Allein deshalb lohne es sich, das Thema in einem Fachausschuss weiter zu behandeln, wenngleich „grundsätzlich“ das Land Brandenburg dafür zuständig sei, dass die Feuerwehren an den Autobahnen mit der notwendigen Technik ausgestattet seien. „Das ist eine teure Landesaufgabe“, so Steineke.

Laut dem Neuruppiner CDU-Mann arbeite das Land deshalb gerade an einem neuen Förderprogramm. Derzeit sind in Ostprignitz-Ruppin sieben der zehn Wehren Stützpunktwehren und bekommen vom Land Geld für neue Einsatzfahrzeuge.

Strenge Voraussetzungen für Geld vom Land

Die Bedingung ist dabei, dass die Wehren auch tagsüber einsatzbereit sein müssen und zudem über ihren eigentlichen Bereich bei Bränden und Unfällen helfen können. Das soll die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren fördern, sagte Vizelandrat Werner Nüse ( SPD). Die Wehren im Amt Temnitz und in Heiligengrabe lassen deshalb gerade prüfen, ob sie diese Voraussetzungen erfüllen können.

„Wir haben ein Interesse daran, dass alle unsere Wehren Stützpunktwehren sind“, betonte Nüse. Jedoch gebe es auch darüber hinaus Zuschüsse, etwa für Drohnen, Wärmebildkameras und Rüstzeug. Zudem fördere das Land den Bau von Feuerwehrgerätehäusern wie dem in Rägelin, das am 19. Dezember übergeben werden soll.

Thomas Kresse, Direktor des Amtes Temnitz, bewertete es am Freitag als „kleinen Teilerfolg“, dass der Kreistag den Antrag auf Hilfe für die Feuerwehren nicht gleich abgebügelt hat. „Es ist wichtig, dass man an dem Thema dran bleibt“, so Kresse.

Von Andreas Vogel