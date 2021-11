Die Flächen im Temnitzpark, der direkt an der Autobahn A 24 liegt, werden knapp

Dabergotz

Das Industrie- und Gewerbegebiet Temnitzpark, das direkt an der A 24 zwischen den Dörfern Dabergotz und Märkisch Linden liegt, erhält einen Bio-Bereich. Die Rohrlacker Firma Landkorb hat eine 6,5 Hektar große Fläche erworben, auf dem sie schnell wie möglich eine große Lagerhalle, Bürogebäude sowie auch eine Bio-Schaulandschaft errichten will.

„Der Platz in Rohrlack ist für uns einfach zu klein geworden“, sagte am Dienstag Landkorb-Chefin Kirsten Sattler (55), als das Millionenprojekt erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Denn der Bio-Lieferservice, der 1997 in Rohrlack gestartet war, hat derzeit knapp 70 Mitarbeiter – und das erst 2010 errichtete, 1500 Quadratmeter umfassende Lager reicht schon seit geraumer Zeit nicht mehr aus.

Die Gärtnerei bleibt in Rohrlack

Ob das neue Lager im Temnitzpark 2000 oder 3000 Quadratmeter groß werden wird, das steht laut Sattler noch nicht ganz fest – auch weil die Baukosten in den vergangenen Monaten so drastisch gestiegen sind. Stark gewachsen sei während der Corona-Pandemie aber auch die Nachfrage nach Bioprodukten aus der Region, so Sattler. Das gab schließlich den Ausschlag, auf den Temnitzpark auszuweichen und die Produktion zu erweitern.

„Die Gärtnerei bleibt aber in Rohrlack“, sagte Sattler. Die studierte Agarwissenschaftlerin stammt aus Leverkusen und hat auch eine geraume Zeit in Süddeutschland gelebt, bevor sie 1994 nach Ostdeutschland wechselte und zunächst im sogenannte Ökodorf in Brodowin im Barnim arbeitete. Drei Jahre später machten sich Sattler und ihr Mann in Rohrlack selbstständig.

Obst und Gemüse machen 45 Prozent des Umsatzes von Landkorb aus

Die ersten Gemüsekisten hat noch ihr Mann ausgefahren. Inzwischen gibt es eine ganze Flotte an Fahrern, die das aus gut 6000 Artikeln bestehende Sortiment von 60 regionalen Partnern an die Haushalte ausliefert. „Obst und Gemüse machen etwa 45 Prozent unseres Umsatzes aus“, sagt Sattler. Geliefert wird nicht allein ins Ruppiner Land und in die Prignitz, sondern auch nach Berlin sowie in den Speckgürtel der Hauptstadt.

Zudem verschickt Landkorb seit knapp einem Jahr bundesweite Bioprodukte aus der Region per Post. „Da üben wir aber noch“, so Sattler. Deshalb werde dieses Angebot bislang auch kaum beworben.

Der Direktor des Amtes Temnitz ist hellauf begeistert

Thomas Kresse, Direktor des Amtes Temnitz, zeigte sich am Dienstag dennoch hellauf begeistert. „Die Region wird mit dieser Investition gestärkt“, ist Kresse überzeugt. Der Amtsdirektor sowie die Wirtschaftsfördergesellschaft REG hoffen insgeheim, dass neben der Bio-Schaulandschaft auch eine Markthalle sowie eine Gastronomie sowie Spielangebote für Kinder im Temnitzpark entstehen – ähnlich die Erdbeerhöfe bei Rostock und Elstal.

„Wir haben viele Ideen dafür“, sagte Sattler, warnte aber vor zu großen Erwartungen. „Wir stehen damit noch ganz am Anfang.“

Viele Anfragen für die noch freien Flächen im Temnitzpark

Indes scheint das Interesse an einer Fläche im Industrie- und Gewerbegebiet Temnitzpark derzeit enorm zu sein. Laut Amtsdirektor Kresse gibt es derzeit für alle der noch freien Flächen, die knapp 40 Hektar ausmachen, Anfragen – und zwar von externen Interessenten. „Wir freuen uns riesig über diese Entwicklung“, so Kresse. Er geht davon aus, dass im ersten Quartal entschieden wird, wie und an wen die nächsten Baufelder vergeben werden.

Im vergangenen Jahr hatte bereits der Berliner Fleischgroßhändler Hacilar eine knapp sieben Hektar große Fläche im Temnitzpark erworben. Das Unternehmen, das Dönerproduzenten in Deutschland und Polen beliefert, hat Investitionen von mehr als zehn Millionen Euro angekündigt.

Von Andreas Vogel