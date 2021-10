Die Franziska Hauser wird in Neuruppin für einen Tag zur Buchhändlerin

Neuruppin

„Ich bin heute einfach da, spreche mit den Leuten, gebe Leseempfehlungen, packe Bücher ein und helfe mit.“ Franziska Hauser geht langsam durch die Fontane-Buchhandlung in Neuruppin, schaut sich aufmerksam die Buchdeckel und Kunden an. „Als Autorin möchte ich natürlich Buchhändler unterstützen“, sagt sie. Deshalb ist sie heute vor Ort.

Eingeladen wurde sie zum Autorinnentag, anlässlich der Woche unabhängiger Buchhandlungen. Mehr als 800 Geschäfte nehmen bundesweit an der Aktionswoche teil. „Wir haben zum ersten Mal eine Autorin zu Gast. Sie soll für einen Tag in die Rolle einer Buchhändlerin schlüpfen“, sagt Maria Sasser, Buchhändlerin in der Fontane-Buchhandlung. Während in Frankfurt die Buchmesse für Aufsehen sorgt, machen auch in Neuruppin die Buchverkäufer Programm.

Persönliche Nähe in der Buchhandlung

Maria Sasser ist stolz, dass in ihrer Buchhandlung solche außergewöhnlichen Tage möglich sind. „Das ist der Unterschied zu den großen Ketten. Wir kennen unsere Kunden und kommen ihnen mit besonderen Aktionen und Lesungen viel näher als eine der großen Buchhändlerketten.“ Auch sei die Auswahl in den kleinen, inhabergeführten Buchhandlungen viel individueller. „Das ist ein Unterschied. Wie McDonald’s, da gibt es überall das gleiche, oder das kleine regionale Restaurant um die Ecke.“

Diese persönliche Atmosphäre weiß auch Franziska Hauser zu schätzen. Die 46-Jährige hat schon zweimal in der Buchhandlung in der Karl-Marx-Straße gelesen. An ihrem Tag in der Buchhandlung schätzt sie, dass sie einfach Zeit hat, um in den Büchern zu stöbern. „Ich bin auch Fotografin, deshalb interessiert mich auch das Äußere der Bücher“, sagt sie. „Ich bin ein richtiger Cover-Fanatiker.“

Heimat in Brandenburg

Die Fontanestadt kennt sie von vielen Besuchen. Die Autorin wuchs im Norden Berlins auf und lebt auch heute noch im Prenzlauer Berg. Dennoch bezeichnet sie Brandenburg als ihre Heimat. „Als Kind war ich viel in der Natur, an den Seen und in den Kiefernwäldern.“ Heute sehnt sie sich wieder danach. „Ich glaube, wenn man im Osten aufgewachsen und nicht jedes Jahr in die Südsee geflogen ist, ist man heimatverbundener.“

Die Suche nach einem Heimatort beschäftigt die Autorin auch in ihren Büchern. In ihrem Roman „Glasschwestern“ finden die beiden Protagonistinnen wieder zusammen, nachdem sie ihr Leben in Dorf und Großstand getrennt hatte. „Eigentlich sind alle Menschen, die ich kenne, hin- und hergerissen zwischen Stadt und Land.“

„Ich liebe Neuruppin“

Auch Franziska Hauser wird es vielleicht nicht immer in Berlin halten. Falls sie einmal dort wegzieht, hätte die Region gute Chancen. „Ich liebe Neuruppin“, sagt sie. „Ich kann mir inzwischen auf gut vorstellen, hierher zu ziehen.“

Nach ihrem Tag in der Buchhandlung fährt Franziska Hauser wieder zurück nach Berlin. Aber schon bald kommt sie wieder nach Neuruppin. Am 18. Januar werden im hinteren Teil der Fontane-Buchhandlung, in der die Autorin heute noch als Helferin und Beraterin zu Gast ist, die großen Buchtische zur Seite geräumt, um Platz für das Publikum zu schaffen.

Dort liest Franziska Hauser mit ihrer Freundin Ricarda Bethke aus deren neuem Buch „Rotes Erbe“. In der Familienbiografie geht die 84-Jährige auf kritische Spurensuche nach ihrem Vater, einem Kommunisten, der sich kurz nach ihrer Geburt das Leben nahm.

Und Franziska Hauser? Wird vielleicht eines Tages nicht nur für eine Lesung in die Stadt kommen, sondern für länger bleiben.

Von Till Eichenauer