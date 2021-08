Die Hochschule in Neuruppin erhält ein Forschungslabor

Neuruppin

Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin erhält dank der finanziellen Unterstützung des Landes und der Stiftung der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken ein Forschungslabor, das sowohl für die medizinische Ausbildung bei Laborpraktika als auch für Forschungsprojekte genutzt werden kann.

Darüber freut sich besonders Karsten Weylandt (47). Der Leiter der Medizinischen Klinik B ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroentologie. Der gebürtige Hamburger, der in Heidelberg sowie in England studiert hat, arbeitet seit 2017 in den Ruppiner Kliniken.

Zusammenarbeit mit dem Seelabor am Stechlinsee

Weylandt beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Forschungen zu Fettstoffwechselstörungen, zu Adipositas, Blutzucker und Fettleber. Zudem läuft derzeit mit dem Seelabor am Stechlinsee in Oberhavel eine umweltmedizinische Studie zum Fettsäuregehalt in Fischen.

Weylandt und sein Team wollen durch ihre Forschungen unter anderem herausfinden, inwiefern Omega-3-Fettsäuren Entzündungen und das Bilden von Tumoren verhindern können. Omega-3-Fettsäuren gelten zwar als lebensnotwendig, können aber nicht vom menschlichen Körper hergestellt werden.

So eine Forschungsform gab es bisher nicht in Neuruppin

Omega-3-Fettsäuren befinden sich beispielsweise in Fischen (etwa Lachs, Forelle, Makrele, Sardine und Thunfisch) sowie in Speiseölen, Gemüse (Avocado, Bohnen, Rosenkohl, Spinat), Soja, Samen (Chia- und Leinsamen) und Walnüssen und Mandeln. Zu dem neuen Labor wird deshalb ein Gaschromatograph gehören, mit dem die einzelnen Inhaltsstoffe von Ölen getrennt und aufgeschlüsselt werden können. So eine experimentelle Forschungsform gab es bisher nicht in Neuruppin, so Weylandt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Chefarzt und sein Team arbeiten dabei derzeit auch mit zwei Doktorandinnen und zwei Doktoranden aus China zusammen. „Derzeit laufen mehr als 15 studentische Projekte“, sagt Weylandt. Bisher war die MHB, ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Kommunen und Kliniken, immer wieder dafür kritisiert worden, weil sie zu wenig Forschung betreibe. Diese Kritik könnte nun leiser werden.

Das Land trägt das Gros der Kosten

Eröffnet werden die zwei Laborräume im Haus N der Kliniken am Montag mit Edmund Neugebauer, Präsident der MHB, Gerrit Fleige, Kanzler der MHB, sowie Markus Rück, Chef der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, und Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Die Kosten für das neue Forschungslabor belaufen sich auf eine mittlere sechsstellige Summe.

Von Andreas Vogel