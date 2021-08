Die JVA in Wulkow hat wieder einen Chef

Neuruppin

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Wulkow bei Neuruppin hat seit Montag, 2. August, wieder einen Leiter: Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat Oliver Allolio (50) diese Aufgabe übertragen, teilte das Land am Montag mit.

Allolio kennt die JVA Wulkow ziemlich gut. Der Jurist, inzwischen Leitender Regierungsdirektor, hat die Einrichtung von 2004 bis 2008 geleitet, bevor er Chef der JVA Cottbus-Dissenchen wurde. Die JVA Cottbus-Dissenchen ist das größte Gefängnis im Land Brandenburg. Allolio hat die JVA Wulkow zudem auch von September 2015 bis Mai 2016 aushilfsweise geleitet.

Zum dritten Mal Chef in Wulkow

Nun hat Allolio, der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes studiert hat und seine berufliche Laufbahn im sächsischen Justizvollzug begann, zum dritten Mal die Leitung der JVA übernommen. Das Gefängnis in Wulkow ist inzwischen Teil der JVA Nord-Brandenburg, zu dem auch das Gefängnis in Wriezen in Märkisch Oderland gehört.

Bis ein neuer Leiter für die JVA in Cottbus gefunden ist, soll Allolio 20 Prozent seiner Arbeitszeit für die Dienstgeschäfte in Cottbus widmen. „Wir sind froh, dass Herr Allolio als langjährig erfahrener Anstaltsleiter die Bereitschaft gezeigt hat, die Leitung der JVA Nord-Brandenburg mit ihren beiden Teilanstalten zu übernehmen“, so Ministerin Hoffmann.

Auch der Vorgänger leitete schon zwei Gefängnisse gleichzeitig

Der vorherige JVA-Chef in Wulkow, Wolf-Dietrich Voigt, war überraschend Anfang April im Alter von 65 Jahren gestorben. Voigt hatte die Leitung der JVA Wulkow im Dezember 2016 übernommen und leitete damals auch schon die JVA in Wriezen.

Von Andreas Vogel