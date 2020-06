Architekt Marek Fiedorowicz (2. v. r.) erklärte am Donnerstag, was im ersten Bauabschnitt in der Radenslebener Dorfkirche passieren wird. Auch Pfarrerin Ute Feuerstaack (l.) und der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (r.) hörten aufmerksam zu. Quelle: Andreas Vogel