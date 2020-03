Die Klinik-Holding in Neuruppin schlägt Alarm

Neuruppin

Mitarbeiter und Geschäftsführung der Ruppiner Kliniken fühlen sich in der Coronakrise allein gelassen. Sie machen sich massive Sorgen – um sich selbst, um die Sicherheit der Patienten und um die Zukunft des Neuruppiner Krankenhauses und der angeschlossenen ambulanten Praxen.

Mehr als 50 Prozent Behandlungsausfälle

Die Coronakrise verschärfe die ohnehin schon desolate Lage. Und die jüngste Verordnung des Landkreises macht die Sache nicht besser. „Seit dem 13. März 2020 haben sich die Abläufe in unserem Klinikum radikal verändert“, heißt es in einem offenen Brief, den der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Pro-Klinik-Holding gemeinsam mit mehreren Chefärzten und weiteren leitenden Angestellten verfasst hat. Der Brief richtet sich an die Abgeordneten in Bundestag, Landtag, den Kreistag und an die Stadtverordneten von Neuruppin.

Marco Liebsch ist seit Dezember Chef des Aufsichtsrates der Pro-Klinik-Holding Quelle: Henry Mundt

„Nicht nur in den stationären, sondern auch in unseren ambulanten Strukturen hat die Pandemie deutlichen Einfluss. In unseren Facharztpraxen verzeichnen wir über 50 Prozent Behandlungsausfälle. Schutzkleidung für das Praxispersonal ist nicht vorhanden. In unserem angeschlossenen Reha-Zentrum mussten wir ohne Refinanzierung alle ambulanten Präventionskurse absagen“, heißt es in dem Brief, welcher der MAZ vorliegt.

Hilfsmittel sollten beschlagnahmt werden

Die Pro-Klinik-Holding und die Kliniken kritisieren darin, die vom Bund bereitgestellte zusätzliche Finanzierung für die Krankenhäuser ganz klar. Die beschlossenen Zahlungen stünden „fahrlässig hinter den Erfordernissen zurück und sind damit absolut ungenügend“. Die Unterzeichner fordern eine pauschale Finanzierung aller anfallenden Kosten, und zwar sofort.

Außerdem fordern sie „die Beschlagnahmung und Bereitstellung aller bundesweit verfügbaren Mittel zur Desinfektion, aller verfügbaren Mittel für die Durchführung von Testverfahren“. Der Bund müsse sofort alles beschlagnahmen, was für den Schutz der Mitarbeiter in den Kliniken und Praxen gebraucht wird. Die Unternehmen seien nicht in der Lage, die dringend benötigten Dinge selbst zu kaufen. Bei den derzeitigen „Wucherpreisen“ würden die Kosten für Krankenhäuser „ansonsten explodieren“.

Unternehmen ist angeschlagen

Die Verordnung des Landkreises verschärfe diese Lage noch, sagte Marco Liebsch, Chef des Aufsichtsrates der Klinik-Holding, am Donnerstag. Bezahlt bekommen die Kliniken und Praxen nur Untersuchungen und Operationen, die sie auch durchführen. Kosten für Mitarbeiter, Gebäude und Technik entstehen aber auch, wenn die Patienten nach Hause geschickt werden müssen. „Mit planbaren Eingriffen und Therapien erwirtschaften wir normalerweise viel Geld“, so Liebsch. Doch dieses Geld kann durch die Verordnung nicht mehr fließen. Dabei die Klinik-Holding eine hundertprozentige Tochter des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.

Ohnehin war das Unternehmen schon vor der Coronakrise angeschlagen. Allein das Neuruppiner Krankenhaus, das jahrelang einen hohen Gewinn erwirtschaftet hatte, geriet 2018 in die roten Zahlen – und erwirtschaftete ein Minus von 4,2 Millionen Euro. Mit 836 Patientenbetten ist es nach Potsdam und Cottbus eines der größten Krankenhäuser im Land Brandenburg und gehört zur so genannten Schwerpunktversorgung.

„Die Schwestern brauchen Schutz, um anderen helfen zu können“

Dennoch fehlt es derzeit vielfach selbst an relativ einfachen Dingen. Deshalb bittet der Betriebsrat der Holding Unternehmen in der Region für das Krankenhauspersonal Schutzmasken zu spenden, sogenannte FFP3- und FFP2-Masken. Diese werden unter anderem auch von vielen Handwerkern sowie in der Lebensmittelverarbeitung genutzt. „Die Schwestern brauchen Schutz, um anderen helfen zu können“, sagt die Betriebsrätin Jana Kretschmer.

Von Andreas Vogelund Reyk Grunow