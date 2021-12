Die Kreisseniorenbeauftragte für Ostprignitz-Ruppin dankt allen Ehrenamtlern für ihr Engagement

Kyritz

Anlässlich des Tages des Ehrenamtes sagt die Kreisseniorenbeauftragte des Landkreises OPR, Sigrid Schumacher, allen ehrenamtlich Tätigen ein großes Dankeschön. Immer am 5. Dezember findet der Internationale Tag statt. Sein Ziel ist die Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Der Tag wurde 1985 von den Vereinten Nationen (UN) beschlossen und fand 1986 erstmals international statt. Generell ist das Ehrenamt von großer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Funktionieren des Gemeinwesens.

„Herz und Verstand, Engagement, Begeisterung und zugegeben auch eine gewisse Leidensfähigkeit, das ist es, was alle ehrenamtliche tätigen Menschen auszeichnet“, so die Seniorenbeauftragte. Das Lob fürs Ehrenamt könnte in Zeiten von Corona ruhig etwas größer sein, sagt sie. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen es alles andere als einfach ist Vereinsarbeit zu organisieren oder aufrecht zu halten. Gut, dass es diesen Tag gibt, um allen ein Dankeschön zu sagen.

„Danke an meine Senioren für ihr unermüdliches Engagement und Durchhaltevermögen“, so Sigrid Schumacher. Sie würden ihre Vereine und Gruppen am Laufen und Leben erhalten. Das sei besonders wichtig, weil es ja auch eine Zeit nach Corona geben wird. „Eine Zeit, in der wir gemeinsam wieder richtig durchstarten können“, so die Seniorenbeauftragte.

Von Sandra Bels