Die Kreisumlage in Ostprignitz-Ruppin soll für 2022 auf 40 Prozent sinken

Neuruppin

Die Ämter, Städte und Gemeinden sollen im nächsten Jahr doch nicht wie eigentlich geplant 41 Prozent ihrer Einnahmen an den Landkreis überweisen, sondern lediglich 40 Prozent. Das haben Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und Kämmerer Arne Kröger am Freitag mitgeteilt.

Grund für die Änderung seien nicht etwa die Einwendungen vieler Kommunen gegen den Entwurf des Kreishaushalts, der wieder eine Kreisumlage von 41 Prozent vorsah, betonte Kämmerer Kröger. Vielmehr habe das Land Mehrerträge für die Landkreise in verschiedenen Bereichen angekündigt. Das werde nun in dem neuen Entwurf berücksichtigt.

OPR verzichtet auf Einnahmen von etwa 1,3 Millionen Euro

Der Landkreis verzichtet damit auf etwa 1,3 Millionen Euro, die nun die zehn Kommunen in Ostprignitz-Ruppin für eigene Projekte einsetzen können. Genau das hatte auch die Linke gewollt. Deren Fraktionschef im Kreistag, Ronny Kretschmer, wollte eigentlich einen Antrag einbringen, dass die Kreisumlage, die die Kommunen zahlen müssen, sogar auf 39 Prozent gesenkt wird. Ob die Fraktion daran festhalten wird, war am Freitag noch unklar. „Wir müssen die Änderungen im Entwurf erst noch besprechen“, so Kretschmer.

Ein Prozent Kreisumlage macht für Neuruppin etwa 500.000 Euro und für Rheinsberg zirka 100.000 Euro aus. „Eine Umlage von 40 Prozent ist gut, es ist aber Spielraum im Haushalt“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke. Das zeige allein die Tatsache, dass der Landkreis 2022 trotz des angekündigten Senkens um einen Prozentpunkt eine Rekordeinnahme durch die Kreisumlage erzielen werde.

Projekte in Millionenhöhe in OPR wurden noch nicht umgesetzt

Die Christdemokraten warten zudem noch auf einige Antworten, etwa zu der Frage, wie viel Geld der Kreis im Haushalt vor sich herschiebt, weil geplante Investitionen aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt werden konnten. „Wir sind 2016 mit 4,6 Millionen Euro gestartet und liegen jetzt vermutlich schon bei mehr als 20 Millionen Euro“, so Steineke.

Der Kreishaushalt, der auch die Höhe der Kreisumlage enthält, soll am 2. Dezember in Kyritz beschlossen werden.

Von Andreas Vogel