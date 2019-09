Neuruppin

Die Müllgebühren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden zum Januar 2020 wohl um mehr als zehn Prozent steigen. Dafür hat sich zumindest der Wirtschaftsausschuss des Kreistages am Montagabend in Neuruppin ausgesprochen.

Demnach würden die Kosten für die 60-Liter-Tonne um sechs Euro, von 54,11 Euro auf 60,11 Euro, steigen. Für die 120-Liter-Tonne müssten dann 120,19 Euro statt bisher 108,22 Euro gezahlt werden.

Gebühren zunächst um sieben Prozent gesenkt

Laut dem Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) liegt der Hauptgrund für die geplante Erhöhung in der Zunahme des Sperrmülls, der nicht nur gesammelt, sondern auch zu einer Müllverbrennungsanlage nach Schwedt in der Uckermark transportiert werden müsste. Indes verwies die Abfallexpertin Myga Chrzanowski darauf, dass die Müllgebühren für die Jahre 2018/19 um sieben Prozent gesenkt worden waren, so dass der Anstieg eigentlich lediglich drei Prozent betrage.

Um dieses Auf und Ab bei der Höhe der Müllgebühren zu vermeiden, würde sich der Kreis gern eine Rücklage zulegen, um damit Schwankungen, die beispielsweise durch sinkende oder steigende Erlöse beim Verkauf von Papier und Wertstoffen entstehen, ausgleichen zu können. Doch das darf die Behörde nicht. Sie muss alle zwei Jahre die tatsächlich angefallenen Kosten berechnen und etwaige Gewinne an die Gebührenzahler zurückgeben – indem die Müllgebühren sinken. Reichen die erzielten Einnahmen durch Gebühren und den Verkauf von Papier und Wertstoffen nicht, werden sie wieder angehoben.

Jeder Kreis berechnet die Grundgebühren anders

Der Neuruppiner Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler) stellt das grundsätzliche Prozedere zwar nicht infrage. Allerdings vermisste er Vergleichszahlen aus anderen Landkreisen. „Sind wir nun besonders teuer oder besonders preiswert?“, fragte Wittkopf. Das ließe sich nicht so einfach sagen, erklärte Chrzanowski. Denn in fast jedem Landkreis werde mit den Grundgebühren für die Mülltonnen ein anderes Spektrum abgedeckt.

In Ostprignitz-Ruppin und im Havelland seien dabei gleich zwei Sperrmüllfuhren je Haushalt und Jahr berücksichtigt, in der Prignitz und in der Uckermark aber nur eine pro Haushalt und Jahr. Zudem werde in Ostprignitz-Ruppin noch einmal im Jahr ein Container für den Grünabfall bereitgestellt. Das sei ziemlich einmalig in Brandenburg, betonte die Abfallexpertin.

Zudem biete der Landkreis im Gegensatz zur Prignitz auf freiwilliger Basis eine Biotonne für die Haushalte an. Auch deshalb seien die Gebührenkalkulationen nicht vergleichen.

Kreis rechnet mit Gewinnausschüttung der Awu

Damit die Gebühren nicht explodieren sei zudem eine sogenannte Ruftonne für den Bioabfall eingeführt worden. Diese Abfallbehälter in entlegenen Gebieten werden nur dann geleert, wenn der Haushalt telefonisch oder per Mail meldet, dass die Biotonne voll sei, sagte Myga Chrzanowski.

Robert Liefke ( SPD) sprach sich dafür aus, dass Abfallsystem zu erleichtern und nur noch zwei verschiedene Behälter – für Restmüll und Papier – anzubieten sowie Glas zu sammeln. „Alles andere lässt sich ja kaum noch bezahlen“, so Liefke. Problematisch sei zudem, dass der Kreis von der Awu als Entsorgungsunternehmen mit einer Gewinnausschüttung von 200 000 Euro rechne.

„Wir trennen nicht aus Spaß, sondern weil das uns die Gesetze vorschreiben“, entgegnete Myga Chrzanowski.

Der Ausschusschef Walter Tolsdorf ( CDU) sprach sich dennoch dafür aus, dass die Verwaltung die Hinweise von Robert Liefke aufnehmen und vor der nächsten Gebührendebatte in zwei Jahren prüfen sollte.

Einhellig sprach sich das Gremium dafür aus, dass es bei vier Mindestleerungen bleibt. Zudem sollen Single-Haushalte eine Ermäßigung nicht mehr jedes Jahr beantragen müssen, sondern nur noch, wenn sich bei ihnen etwas ändert.

Von Andreas Vogel